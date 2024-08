Alles vorbei mit Ben Affleck: J.Lo reicht die Scheidung ein!

Aus und vorbei: Jennifer Lopez (55) reichte zum zweiten Jahrestag ihrer pompösen Hochzeit mit Ben Affleck (52) die Scheidung ein. © Filippo MONTEFORTE / AFP

Zwei Jahre waren Bennifer verheiratet gewesen – und das, nachdem sie ihrer Liebe nach mehr als zwei Jahrzehnten eine erneute Chance gegeben hatten.

Nun ist alles aus und vorbei. Wie TMZ unter Berufung auf die Scheidungsdokumente berichtete, datiert Lopez die Trennung bereits auf den 26. April.

Keine große Überraschung für die Fans. Bereits seit einigen Monaten brodelt die Gerüchteküche um das ehemalige Traumpaar gewaltig.

Bei der diesjährigen Met-Gala erschien J.Lo allein, Insidern zufolge sollen sie und Affleck seit geraumer Zeit in verschiedenen Häusern leben, zuletzt wurde vor der 52-Jährige immer wieder ohne seinen Ehering gesichtet.

Jetzt wurden diese Spekulationen also bestätigt.

Am 20. August 2024 reichte Lopez – ohne einen Anwalt an ihrer Seite – die Scheidung ein. Ein Datum, bei dem es sich um keinen Zufall handeln dürfte. Genau zwei Jahre zuvor, am 20. August 2022, hatten sich die "On The Floor"-Sängerin und der "Gone Girl"-Schauspieler in einer zweiten, pompösen Zeremonie das Ja-Wort gegeben.

Einen Monat zuvor war bereits in Las Vegas geheiratet worden.