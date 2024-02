Jennifer Lopez hat große Ankündigung für ihre Fans

Los Angeles (USA) - Nach fünfjähriger Pause kündigt Sängerin Jennifer Lopez (54) ihr Tournee-Comeback an.

Jennifer Lopez (54) kehrt auf die Tournee-Bühne zurück. © Jordan Strauss/ Invision via AP/dpa

Mit der Veröffentlichung ihres neuen Albums "This Is Me...Now" gibt die 54-Jährige gleichzeitig die Daten ihrer gleichnamigen Tour in den USA bekannt.

Zuletzt war Jennifer Lopez 2019 unter dem Motto "It's My Party" anlässlich ihres 50. Geburtstags auf Welttournee gewesen.



Der Popstar teilte in seinem Newsletter "On the JLo" mit - mit 30 Auftritten quer durch die Vereinigten Staaten im Sommer diesen Jahres auf Tour zu gehen.

Geplanter Start der Konzerttournee ist im Juni in Orlando (Florida).

Abgeschlossen wird die Tour im August mit einem Auftritt in Houston (Texas).

Besucher können sich auf altbekannte Songs und auf 13 Lieder ihres neuen Albums freuen, die hauptsächlich von ihrem Liebes-Comeback mit Schauspieler Ben Affleck (51) handeln.