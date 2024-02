Jennifer Lopez: Ihr Liebes-Comeback mit Ben Affleck ist ein "surreales Wunder"

Ben Affleck (51) und Jennifer Lopez (54) sind stolz auf ihre neue Liebe. © Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

Vor rund 20 Jahren waren die beiden Stars schon einmal verlobt gewesen. Die "Bennifer-Romanze", die damals hohe Wellen schlug, dauerte allerdings nur 18 Monate.

Erst im Sommer 2022 kam es zu der langersehnten Hochzeit - diese fand überraschend in Las Vegas statt.

Dass es nie zu spät für die Liebe ist, will Jennifer Lopez mit ihrem neuen Album "This is Me ... Now" beweisen, welches am 16. Februar erscheint.

"Diese Liebesgeschichte zwischen Ben und mir ist ziemlich unglaublich. Und sie hat niemanden mehr überrascht als mich selbst", sagte die Popsängerin gegenüber People.

Dass beide wieder zusammengefunden hätten, käme einem "surrealen Wunder" gleich, so die 54-Jährige. Verantwortlich für die damalige Trennung sei vor allem die permanente Jagd der Boulevard-Medien auf das Paar gewesen.

"Wenn du jünger bist und dir all dieses Zeug so wichtig ist, dann kann dich diese Form der Aufmerksamkeit wirklich verletzen. Sie kann dich traumatisieren und zerstören", machte Lopez deutlich.