Ehekrise bei Jennifer Lopez und Ben Affleck? Sie soll der Grund sein!

Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) machen offenbar eine Paartherapie. © Gian Mattia D'Alberto/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Und zwar so tief, dass die beiden offenbar eine Paartherapie als letzten Ausweg sehen, um ihre Liebe zu retten.

Wie verschiedene Medien, darunter das Newsportal geo.tv berichteten, sollen "Bennifer" ihre Probleme in therapeutischen Sitzungen aufarbeiten - allen voran Bens Verhältnis zu seiner Ex-Frau und der Mutter seiner drei Kinder, Jennifer Garner (51).

Das Ex-Paar, das sich auch nach seiner Scheidung immer noch bestens versteht, hatte erst kürzlich mit einem intimen Kuschel-Moment für Schlagzeilen gesorgt: Auf Fotos, die Page Six vorliegen, war zu sehen, wie die Hollywood-Stars sich in einem Auto umarmten und lächelnd die Köpfe aneinanderschmiegten.

Die innigen Paparazzi-Aufnahmen mit seiner Ex-Liebe scheinen Ben Afflecks aktueller Ehefrau Jennifer Lopez allerdings so gar nicht geschmeckt zu haben, wie wenig später bekannt wurde.



Nach einem Bericht des Closer-Magazins soll J.Lo wütend über die vertrauten Kuschel-Fotos gewesen sein und sich vor allem über die wilden Affären-Gerüchte geärgert haben, die dadurch entstanden seien und sie vollkommen unerwartet überrollt hätten.

Auch wenn die "Jenny from the Block"-Sängerin an die Treue ihres Mannes glaube, sollen die Schnappschüsse mit seiner Ex das Paar dennoch in eine tiefe Krise gestürzt haben.