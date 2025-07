Jennifer Lopez macht Sex-Geständnis mitten auf der Bühne: "Ich mag es hart"

Die neue Tour von Jennifer Lopez (55) ist freizügig, wild und erotisch. Im Netz wird darüber kontrovers diskutiert. © Atilano Garcia/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Wie The Sun berichtete, ließ J.Lo vergangenen Montag beim Lucca Summer Festival in Italien die Hüllen bezüglich ihrer sexuellen Vorlieben fallen.

"Ich muss ehrlich sein, manchmal mag ich es hart", hauchte sie sanft ins Mikro, während ihre Fans begeistert kreischten und tanzten.

Die Sängerin erklärte weiter, dass sie es je nach Stimmung lieber mit Kerzen und Romantik - oder eben mit einer ordentlichen Portion Action im Bett bevorzugt.

"An solchen Tagen mag ich es ganz schnell", gestand die 55-Jährige mit einem frechen Lächeln. Passend dazu performte sie ihren neuen Hit "Up All Night" - eine Ansage an ihre Ex-Liebe, mutmaßlich Ben Affleck (52).

Während Lopez auf der Bühne mit heißen Moves, halbnackten Tänzern und expliziten Posen für Aufsehen sorgte, brodelte das Netz - denn nicht bei allen kam der freizügige Auftritt gut an.