Liebes-Aus, aber kein böses Blut: So spricht Ben Affleck über seine Ex J.Lo

Bei der Premiere seines neuen Films "The Accountant 2" in Los Angeles kam Affleck aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus - allerdings nicht nur über den Film, sondern auch über seine Ex-Frau J.Lo.

In der Fortsetzung des Thrillers "The Accountant" übernimmt Affleck erneut die Hauptrolle. Bereits im Jahr 2016 verkörperte er einen Mathematiker mit autistischen Zügen, der für kriminelle Organisationen arbeitet. Der Film startet am 24. April in den deutschen Kinos.