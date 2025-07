Gänsehaut-Moment: Jennifer Lopez überrascht Fans mit geheimer Party

Los Angeles (USA) - Gänsehaut, Geschenke und ganz viel neue Musik: Superstar Jennifer Lopez (55) hat am 2. Juli bei einer exklusiven Hörprobe ihre Fans überrascht.

Alles in Kürze

Bei der exklusiven Party zeigte sich die Sängerin auch von ihrer verletzlichen Seite. © Robyn Beck / AFP

Die "Let's Get Loud"-Sängerin lud 30 ihrer größten Anhänger zu dem intimen Event. Einer von ihnen war der Content Creator Edgardo Luis Rivera, der nicht nur auf Instagram seine Eindrücke von der Party teilte, sondern auch mit US Weekly über die besondere Erfahrung sprach.

Dabei schwärmte er zunächst von den fünf neuen, lebhaften Pop-Tracks: "Up All Night", "Regular", "Free", "Save Me Tonight" und "Birthday", allesamt Songs, die auf J.Lo's kommendem Album erscheinen sollen.

Beim sechsten Titel wurde es dann emotional: Die Pop-Ballade "Wreckage Of You" erinnert an die Scheidung von ihrem Mann, dem Schauspieler Ben Affleck (52).

Laut Rivera habe die Grammy-Nominierte den Song vor zwei Wochen mitgeschrieben und aufgenommen.

Der Begriff "Wreck" (zu Deutsch: Wrack) sei ihr nach dem Ehe-Aus mit Affleck immer wieder im Kopf herumgeschwirrt. Doch Lopez stellte klar, sie fühle sich nicht zerstört, sondern im Gegenteil. In der Ballade bestätigt sie: "Nach deiner Zerstörung bin ich stärker".