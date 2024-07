"Mein ganzes Herz": Jennifer Lopez teilt seltene Fotos von ihren Zwillingen

New York (USA) - Auf Instagram teilte Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez (55) süße Fotos von ihren Zwillingen Emme (16) und Max (16).

Jennifer Lopez (55) zeigte im Netz Fotos von ihren Kindern Emme Maribel Muñiz (16) und Maximilian David Muñiz (16). © instagram/jlo

"Mein ganzes Herz", schrieb die 55-Jährige zu ihren neuen Schnappschüssen, auf denen sie zusammen mit ihren Kindern Emme Maribel Muñiz und Maximilian David Muñiz zu sehen ist.

Die zweifache Promi-Mama entschied sich im ersten Bild für ein weiß-grünes Sommerkleid, während sie im nächsten Foto in einem weißen Shirt zu sehen ist.

Im letzten Bild der Collage sind die Zwillinge, die aus Jennifers früherer Beziehung mit dem Sänger Marc Anthony (55) hervorgingen, als Kinder zu sehen.

Wie People berichtete, feierte J.Lo ihren kürzlichen Geburtstag mit einer ausgefallenen Party in New York, bei der sie sich in ein extravagantes Korsett-Ballkleid hüllte. Zu der Feier im Freien waren auch mehrere Tänzer engagiert.

Jennifers Ex-Ehemann Ben Affleck (51) nahm an der Party nicht teil. Der Schauspieler verbrachte die Zeit stattdessen an der US-Westküste in Los Angeles.