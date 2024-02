Schock-Beichte von Jennifer Lopez: Sie wurde misshandelt!

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Jennifer Lopez (54) zeigt sich verletzlich wie nie! In ihrer neuen Doku spricht die Sängerin ungewohnt offen über ihre schwere Vergangenheit - und bricht dabei in Tränen aus.

Jennifer Lopez (54) wurde von ihrem Ex-Partner geschlagen und misshandelt. © Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

"The Greatest Lovestory Never Told" (zu Deutsch: "Die schönste Liebesgeschichte, die nie erzählt wurde") heißt der neue Musikfilm über das Leben von Superstar Jennifer Lopez, der seit Dienstag (27. Februar) bei Prime Video gestreamt werden kann.

Darin gibt die 54-Jährige nicht nur Einblicke in ihr Haus, ihr Familienleben und ihre Karriere, sie redet auch über ihren langen Weg zur Selbstliebe, ihre On-off-Liebe zu Ehemann Ben Affleck (51) sowie ihre gescheiterten Ex-Beziehungen, in denen die Pop-Diva zum Teil vieles ertragen musste.

Sie sei in der Vergangenheit Opfer von häuslicher Gewalt geworden, enthüllte J.Lo nach einem Bericht der britischen Zeitung The Sun in ihrem Dokumentarfilm.

"Ich war nie in einer Beziehung, in der ich verprügelt wurde, Gott sei Dank, aber ich wurde misshandelt und geschlagen und habe noch ein paar andere unappetitliche Dinge erlebt", gestand die Zweifachmama sichtlich aufgelöst, wobei sie verzweifelt mit den Tränen kämpfte.



Ihr Ex-Partner sei mehr als "respektlos" mit ihr umgegangen, erinnerte sich Lopez an die schwere Zeit in ihrem Leben zurück und fügte hinzu: "So misshandelt zu werden, das ist kein Spaß!" Erst als sie an einem "schmerzhaften Tiefpunkt" angekommen sei, habe sie schließlich gemerkt: "Das will ich nicht mehr!"



Welcher ihrer Verflossenen sie derart schlecht behandelte, ließ die Sängerin und Schauspielerin offen.