Jennifer Saro gibt Gesundheits-Update: "Wenn man sein Kind so gesehen hat ..."

Jennifer Saro konnte erst am Mittwoch mit ihrem Sohn das Krankenhaus verlassen. © Screenshot/Instagram/jennifersaro (Bildmontage)

In der Folge war es erst einmal ruhig bei ihrem Instagram-Account, denn die 28-Jährige kündigte an, sich erst wieder melden zu wollen, wenn ihr Kleiner wieder aus dem Krankenhaus entlassen wird.

Das war am gestrigen Mittwoch nun offenbar der Fall, denn am Donnerstag hat sie ihren Followern endlich das langersehnte Gesundheits-Update gegeben.

Nachdem ein paar Tests gemacht wurden, seien sie "gestern Abend wieder nach Hause gekommen, beziehungsweise vom Krankenhaus entlassen worden", verkündete Saro in ihrer Story und konnte auch Entwarnung geben.

"Ich bin echt fertig von den letzten Tagen und ich habe mir noch ein paar Stunden Zeit genommen, aber es ist alles in Ordnung", ließ sie die User wissen.



Es deute nichts auf Epilepsie hin und das Fieber sei auch weg. Es seien also wahrscheinlich einfach Fieberkrämpfe gewesen. "Wenn man sein Kind einmal so gesehen hat, das ist echt ... man kann das nicht in Worte fassen", rang die Ex-Bachelorette um selbige.