Jenny Elvers will in die Politik und die Deutsche Bahn ist schuld daran

Hamburg/Lüneburg - Wird das jetzt Mode? Jüngst zog Ex-"Big Brother- und Porno-Star Annina Ucatis-Semmelhaack (47) für die FDP bei den Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein in Stadtverordnetenkollegium von Elmshorn ein, nun will Schauspielerin Jenny Elvers (51) nachziehen - aus gutem Grund!

Jenny Elvers (51) und CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach (70) kennen sich bereits bestens. © Henning Kaiser/dpa

Eine Partei hat sich die Heide-Königin von 1990 bereits ausgesucht. "Ich werde in die CDU eintreten", erklärte Elvers der Bild auf dem Filmempfang der CDU/CDU-Bundestagsfraktion. "Ich möchte mich in der Lokalpolitik einbringen. Meine Heimat, die Lüneburger Heide, liegt mir sehr am Herzen.

Ihr politischer Einsatz, der vielleicht von dem einen oder anderen belächelt werden dürfte, hat einen ersten Hintergrund. Mitten durch die Heimat der 51-Jährigen plant die Deutsche Bahn eine bei der Bevölkerung umstrittene Y-Trasse von Hamburg nach Hannover.

"Die Menschen sind hier alle dagegen", stellte Elvers klar. "Ich werde mich dagegen stark machen." Sie wollte ihre Kontakte, aber auch ihren Namen nutzen, um sich gegen das Vorhaben zu engagieren. Denn ihre große Stärke sei es, die richtigen Leute zu aktivieren.

Elvers sei nach ihren Angaben mit 51 Jahren nun in einem Alter, wo "ich auch an meine Heimat denke und etwas zurückgeben will", erklärte sie. "Die Menschen haben hier auch immer viel für mich getan."