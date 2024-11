Freunde warnten Jenny Elvers: "Du erziehst ein Ar**hloch"

Jenny Elvers (51) und ihr Sohn Paul Jolig (23) zeigen sich regelmäßig gemeinsam auf dem roten Teppich. © TAG24/Franziska Rentzsch

In ihrem Podcast "Wanderzirkus" mit Radio-Moderator Martin Tietjen (38) schwärmte die Schauspielerin auch in dieser Woche wie so oft von ihrem Kind:

"Ich habe wirkliche ein gutes Verhältnis [zu] meinem Sohn. [...] Natürlich habe ich ihm ganz viele Sachen mit auf den Weg gegeben, meine Werte, ein gutes Benehmen, der kann sich gut unterhalten und so weiter", so die einstige Heide-Königin.

Doch zu der Wahrheit gehöre auch, dass sie ihr einziges Kind von Anfang an absolut verwöhnt habe. "So, dass mir immer wieder gesagt worden ist: Du erziehst ein Ar**hloch."

Heute könne sie aber stolz behaupten: "Stimmt nicht." Denn genau das Gegenteil sei eingetreten.

Verwöhnt habe sie Paul vor allem mit materiellen Dingen, aber auch, wenn sie daran denke, wie sie vor einigen Jahren noch die Weihnachtszeit zelebriert habe. "Mit viel Fantasie und Liebe. Mit Sternenstaub hier und Glitzer da", so Jenny.

Das ging vom einfachen Keksebacken bis hin zum selbst geschlagenen Tannenbaum und einem extra engagierten Weihnachtsmann - für den Jenny sogar im Vorfeld ein richtiges Casting veranstaltete. Und auch die Geschenke steigerten sich von Jahr zu Jahr ...