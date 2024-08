Jenny Elvers enthüllt: Ärzte-Frontmann war ihre erste große Liebe

Hamburg - Jenny Elvers (52) scheint in Plauderlaune zu sein: Nachdem sie erst vor Kurzem in ihrem Podcast "Wanderzirkus" verraten hat, auf welche unschöne Weise sie von der Trennung von Ex-Mann Alex Jolig (61) erfuhr , überraschte sie jetzt mit einem weiteren (Beziehungs-)Geständnis.

Jenny Elvers (52) über ihre erste große Liebe. © TAG24/Franziska Rentzsch

Denn ihre erste große Liebe war kein Geringerer als "Die Ärzte"-Frontmann Farin Urlaub (60), wie sie jetzt in der Talkshow "Deep und Deutlich" verriet (Folge am 7. September, vorab in der ARD-Mediathek).

"Das wusste keiner. Wir waren vier Jahre zusammen, mein allererster Freund", so die heute 52-Jährige. "Wir haben uns ganz klassisch auf einem Konzert kennengelernt".

Sie sei damals 17 oder 18 Jahre alt gewesen. Der acht Jahre ältere Rocker bereits Millionär und sie noch Schülerin.

"Wir lernten uns kennen und wir hatten noch keine Handys, sondern nur ein oranges Telefon mit sehr langer Schnur, und mein Vater und meine Mutter haben immer zugehört, wenn ich telefoniert habe. Wir haben uns Briefe geschrieben", erinnerte sich Elvers. Später habe Urlaub dann sogar zeitweise bei ihr gewohnt.

"Und das Ganze nicht in Berlin, sondern bei mir in der Lüneberger Heide in Amelinghausen in meinem Kinderzimmer – mit Mama, Papa, meinem kleinen Bruder und Oma noch im Haus."