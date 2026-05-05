Jenny Elvers hält an Auswanderungsplänen fest: Ausgerechnet ihr Ex soll helfen

Lüneburg/Mallorca - Sonne, Meer und ein kompletter Neustart? TV-Star Jenny Elvers (53) denkt offenbar genau darüber nach. Die 53-Jährige möchte ihre Zelte in der Lüneburger Heide abbrechen und liebäugelt bereits seit ein paar Jahren mit einer Auswanderung nach Mallorca.

Jenny Elvers (53) möchte bereits seit Längerem nach Mallorca auswandern. (Archivfoto) © Daniel Bockwoldt/dpa

Dabei ist Elvers tief in Niedersachsen verwurzelt: Aufgewachsen in Amelinghausen bei Lüneburg, lebt sie bis heute in der Lüneburger Heide. Bekannt wurde sie vor allem durch Reality-TV-Formate, doch auch ihr Liebesleben brachte sie immer wieder in die Schlagzeilen.

Doch es wäre nicht Elvers, wenn sie die Auswanderungs-Pläne nicht auch von einem TV-Team begleiten lassen würde. Wie VOX bereits mitteilte, wird unter anderem die Suche nach einer passenden Unterkunft auf Mallorca für die 53-Jährige und ihren Sohn Paul (25) in einer neuen Folge der Sendung "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" begleitet.

Bereits in den vergangenen Jahren wurden in der VOX-Sendung die Auswanderungs-Pläne nach Mallorca immer wieder Thema. Jetzt geht die Suche nach einer passenden Unterkunft offenbar weiter.

Allerdings spielt in dem neuen Kapitel erneut ausgerechnet ihr Ex eine Schlüsselrolle. Alex Jolig (63), der 2000 durch "Big Brother" bekannt wurde, lebt bereits seit 2020 auf Mallorca. Gemeinsam mit seiner Frau Britt (59) hat er sich dort im Immobiliengeschäft etabliert.