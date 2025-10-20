Hier legt Jenny Elvers bei Sohn Paul ihr Veto ein: "Mama sagt Nein"
Essen - Jenny Elvers (53) strahlte am Wochenende gemeinsam mit ihrem Sohn Paul (24) auf dem Roten Teppich von "Fame Fighting" (TAG24 berichtete im Liveticker) in Essen. Und auch wenn der 24-Jährige viele Freiheiten hat, bei einer Sache würde seine Mama ein Veto einlegen.
Paul würde nämlich sehr gerne ebenfalls mal in den Boxring steigen. "Ich würde mitmachen", sagte er am TAG24-Mikrofon.
Doch Jenny ist alles andere als einverstanden damit. "Mama sagt Nein, weil Mama möchte das nicht sehen. Ich glaube, ich würde durchdrehen."
Ihrem Sohn dabei zuschauen, wie er vermöbelt wird, das würde die 53-Jährige wohl nur schwer ertragen. Zwar wisse sie, "wie viel er trainiert und wie viel Kraft er hat, aber trotzdem ist es so als Mutter eine komische Geschichte".
Sie selbst ist sich noch unsicher, ob sie in den Ring steigen würde, sprach scherzhaft von "Senioren-Boxen".
Wofür beide allerdings bereit wären, ist ein gemeinsames Format. Das jedoch ist gar nicht so einfach. Denn: Paul, der aus der Liaison mit Alex Jolig (62) hervorging, leitet ein Unternehmen. Über mehrere Tage nicht erreichbar zu sein, ist für ihn derzeit unmöglich.
Jenny Elvers will mit Sohn Paul zusammen in ein Format
"Ich würde sehr gerne mal ein Survival-Format oder so mit ihm machen", so Jenny, die unter anderem mit "The 50", "Promi Big Brother", "Prominent getrennt" und "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" schon jede Menge Reality-Erfahrung hat.
Mit Sohn Paul sieht sie sich zum Beispiel bei "Couple Challenge", ließ auch durchblicken, dass es da schon die ein oder andere Anfrage gab.
"Dafür wären wir wirklich prädestiniert, beide sehr sportlich, beide jetzt nicht die ganz blödesten Kerzen auf der Torte. Da hätte ich Bock drauf", erklärte die Schauspielerin.
Doch bis es so weit ist, muss sich Sohn Paul auf jeden Fall eine Vertretung suchen - oder er verhandelt mit RTL, dass er sein Handy für zwei Stunden am Tag nutzen dürfe, so sein Vorschlag.
Titelfoto: TAG24