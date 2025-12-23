Jenny Elvers macht Ansage zu Weihnachten: "Ich blockiere jeden"

Lüneburg - Wer kennt es nicht? Bilder, Videos oder GIFs, die über welchen Messenger-Dienst auch immer geschickt werden und einem "Fröhliche Weihnachten" wünschen - ein Traum. Auch Schauspielerin Jenny Elvers (53) ist ein ganz großer Fan davon. Nicht!

Jenny Elvers (53) hat auf Instagram jedem gedroht, der ihr eine ganz bestimmte Art von Nachricht schickt. (Archivfoto) © Henning Kaiser/dpa

"Sammel-WhatsApps - und damit geht es nämlich schon bei mir gerade los - gehen gar nicht! Sie gehen einfach nicht. Also ... nein", verdeutlichte die 53-Jährige am Dienstag in ihrer Instagram-Story.

Sie sei sogar bereit, im Fall der Fälle zu drastischen Mitteln zu greifen, betonte die gebürtige Lüneburgerin (Niedersachsen): "Ich blockiere jeden, der mir irgend so eine dusselige Weihnachtssammel-WhatsApp schickt."

Zwar verschicke sie generell auch gerne Videos, Reels und so weiter - laut eigener Aussage auch mal in Gruppen, wo es vielleicht eigentlich gar nicht so passe - aber diese Feiertagsgrüße seien ein absolutes Unding, so die ehemalige Heidekönigin.

"Du hast meine Handynummer? Lass dir was einfallen", appellierte die "Promi Big Brother"-Gewinnerin von 2013 mit einem Schmunzeln an ihre Mitmenschen.