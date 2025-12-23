Jenny Elvers macht Ansage zu Weihnachten: "Ich blockiere jeden"
Lüneburg - Wer kennt es nicht? Bilder, Videos oder GIFs, die über welchen Messenger-Dienst auch immer geschickt werden und einem "Fröhliche Weihnachten" wünschen - ein Traum. Auch Schauspielerin Jenny Elvers (53) ist ein ganz großer Fan davon. Nicht!
"Sammel-WhatsApps - und damit geht es nämlich schon bei mir gerade los - gehen gar nicht! Sie gehen einfach nicht. Also ... nein", verdeutlichte die 53-Jährige am Dienstag in ihrer Instagram-Story.
Sie sei sogar bereit, im Fall der Fälle zu drastischen Mitteln zu greifen, betonte die gebürtige Lüneburgerin (Niedersachsen): "Ich blockiere jeden, der mir irgend so eine dusselige Weihnachtssammel-WhatsApp schickt."
Zwar verschicke sie generell auch gerne Videos, Reels und so weiter - laut eigener Aussage auch mal in Gruppen, wo es vielleicht eigentlich gar nicht so passe - aber diese Feiertagsgrüße seien ein absolutes Unding, so die ehemalige Heidekönigin.
"Du hast meine Handynummer? Lass dir was einfallen", appellierte die "Promi Big Brother"-Gewinnerin von 2013 mit einem Schmunzeln an ihre Mitmenschen.
Jenny Elvers muss verschollenes Paket in der Nachbarschaft suchen
Neben den digitalen Kettenbriefen gebe es aber auch noch eine andere Sache, die gewaltig auf ihre Stimmung drücke, berichtete Jenny. "Ich bin auf der Suche nach einem verlorenen Paket. Also ich fühle mich ein bisschen so, als wäre Ostern."
Demnach sei ein für sie bestimmtes Paket bei ihren Nachbarn abgegeben worden. "Frag sich nur, bei welchen? Das steht nicht dabei. Super", kommentierte die 53-Jährige mit einem gequälten Lachen.
Entsprechend gebe es für sie keine andere Möglichkeit, als ihre Umgebung abzuklappern. "Die sind bestimmt alle schwer begeistert und haben gar nichts zu tun, außer, dass ich jetzt vor der Tür stehe", bemerkte sie sarkastisch.
Ihre Instagram-Story diene aber vielleicht schon mal als eine "kleine Vorwarnung an die Nachbarschaft", unterstrich Jenny, ehe sie abschließend entschuldigend ergänzte: "Ich suche nur mein Paket."
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa