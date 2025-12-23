Jenny Elvers macht Ansage zu Weihnachten: "Ich blockiere jeden"

Jenny Elvers hat auf Instagram jedem gedroht, der ihr eine ganz bestimmte Art von Nachricht zu Weihnachten schickt.

Von Bastian Küsel

Lüneburg - Wer kennt es nicht? Bilder, Videos oder GIFs, die über welchen Messenger-Dienst auch immer geschickt werden und einem "Fröhliche Weihnachten" wünschen - ein Traum. Auch Schauspielerin Jenny Elvers (53) ist ein ganz großer Fan davon. Nicht!

Jenny Elvers (53) hat auf Instagram jedem gedroht, der ihr eine ganz bestimmte Art von Nachricht schickt. (Archivfoto)
Jenny Elvers (53) hat auf Instagram jedem gedroht, der ihr eine ganz bestimmte Art von Nachricht schickt. (Archivfoto)  © Henning Kaiser/dpa

"Sammel-WhatsApps - und damit geht es nämlich schon bei mir gerade los - gehen gar nicht! Sie gehen einfach nicht. Also ... nein", verdeutlichte die 53-Jährige am Dienstag in ihrer Instagram-Story.

Sie sei sogar bereit, im Fall der Fälle zu drastischen Mitteln zu greifen, betonte die gebürtige Lüneburgerin (Niedersachsen): "Ich blockiere jeden, der mir irgend so eine dusselige Weihnachtssammel-WhatsApp schickt."

Zwar verschicke sie generell auch gerne Videos, Reels und so weiter - laut eigener Aussage auch mal in Gruppen, wo es vielleicht eigentlich gar nicht so passe - aber diese Feiertagsgrüße seien ein absolutes Unding, so die ehemalige Heidekönigin.

Sein Weihnachtssong machte ihn weltberühmt: Sänger Chris Rea ist tot
Promis & Stars Sein Weihnachtssong machte ihn weltberühmt: Sänger Chris Rea ist tot

"Du hast meine Handynummer? Lass dir was einfallen", appellierte die "Promi Big Brother"-Gewinnerin von 2013 mit einem Schmunzeln an ihre Mitmenschen.

Jenny Elvers muss verschollenes Paket in der Nachbarschaft suchen

Die Schauspielerin musste in der Nachbarschaft auf die Suche nach einem verschollenen Paket gehen. (Symbolfoto)
Die Schauspielerin musste in der Nachbarschaft auf die Suche nach einem verschollenen Paket gehen. (Symbolfoto)  © Sven Hoppe/dpa

Neben den digitalen Kettenbriefen gebe es aber auch noch eine andere Sache, die gewaltig auf ihre Stimmung drücke, berichtete Jenny. "Ich bin auf der Suche nach einem verlorenen Paket. Also ich fühle mich ein bisschen so, als wäre Ostern."

Demnach sei ein für sie bestimmtes Paket bei ihren Nachbarn abgegeben worden. "Frag sich nur, bei welchen? Das steht nicht dabei. Super", kommentierte die 53-Jährige mit einem gequälten Lachen.

Entsprechend gebe es für sie keine andere Möglichkeit, als ihre Umgebung abzuklappern. "Die sind bestimmt alle schwer begeistert und haben gar nichts zu tun, außer, dass ich jetzt vor der Tür stehe", bemerkte sie sarkastisch.

Weihnachten bei den Promis: Pietro Lombardi kann sein Glück kaum fassen
Promis & Stars Weihnachten bei den Promis: Pietro Lombardi kann sein Glück kaum fassen

Ihre Instagram-Story diene aber vielleicht schon mal als eine "kleine Vorwarnung an die Nachbarschaft", unterstrich Jenny, ehe sie abschließend entschuldigend ergänzte: "Ich suche nur mein Paket."

Titelfoto: Henning Kaiser/dpa

Mehr zum Thema: