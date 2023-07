Jenny Frankhauser kämpft mit After-Baby-Body: Was sagt ihr Freund zu den Extra-Pfunden?

Jenny Frankhauser (30) hat den Kilos den Kampf angesagt. © Bildmontage: Jenny Frankhauser/Instagram

Aufgrund einiger Schwierigkeiten mit ihrem kleinen Damian purzelten die Pfunde der Influencerin anfangs nur gemächlich. Sie habe schlichtweg zu wenig Kraft gehabt. Doch nun gibt die 30-Jährige im hauseigenen Fitnessstudio mächtig Gas, um ihren ehemaligen Traumkörper zurückzubekommen.

"Nach neun Monaten fange ich erst an, dem Babyspeck so richtig an den Kragen zu gehen", erklärte Jenny auf Instagram. Zur Motivation teilt die Schwester von Daniela Katzenberger (36) immer wieder Fotos von ihrem Körper vor der Geburt und schwelgt in Erinnerungen. Doch ihrem Partner Steffen König scheinen die Extra-Pfunde nichts auszumachen!

Auf Social Media erzählt sie ihrer Community: "Ich habe ihn natürlich auch schon gefragt, warum er mir nicht mal sagt, dass ich langsam was tun soll." Daraufhin habe Steffen folgendes geantwortet: "Für mich bist du die schönste Frau."

"Er liebt mich in jeder Kleidergröße", freut sich Jenny. Obwohl sie sich aktuell nicht wohlfühle, mache sie sich keinen Stress.