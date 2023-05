Jenny Jürgens eröffnet eigene Fotoausstellung in Hamburg: "Ich denke, Papa wäre stolz auf mich!"

Mit rund 200 Gästen feierte die Jenny Jürgens am Donnerstag die Eröffnung ihrer ersten eigenen Ausstellung "Miradas" in der "Livia Lisboa Fotokunst Galerie".

Von Madita Eggers

Hamburg – Ihr leider schon verstorbener Hund "Sunny", eingekuschelt in eine rosa Decke, eine verwelkte Blume auf ihrem Esstisch oder eine Schwarz-Weiß-Aufnahme ihres Mannes – Jenny Jürgens (56) fängt mit ihren Fotos ihre ganz persönliche Sicht auf die Welt ein. Mit rund 200 Gästen feierte die Künstlerin am Donnerstag die Eröffnung ihrer ersten eigenen Ausstellung "Miradas" (dt. Einblicke) in der "Livia Lisboa Fotokunst Galerie" in den Hamburger Stadthöfen.

Künstlerin Jenny Jürgens (56) stellt zum zweiten Mal überhaupt und zum ersten Mal in Hamburg ihre eigenen Bildet aus. © Madita Eggers/TAG24 Wenn der Name Jenny Jürgens fällt, denken die meisten an ihre Arbeit als Schauspielerin ("Rote Rosen") oder an ihr Duett "Liebe ohne Leiden", welches sie zusammen mit Papa Udo Jürgens (†80) gesungen hat. Von ihrem Talent als Fotografin wissen (noch) die wenigsten. Ihre Leidenschaft für das Fotografieren sei in den vergangenen Jahren immer größer geworden, verriet Jenny Jürgens am Donnerstag im Gespräch mit TAG24: "Mich hat die Schauspielerei zunehmend ein bisschen gestresst und nicht mehr so viel Freude gebracht. Und dann habe ich die Fotografie intensiviert." Diese habe ihr nicht nur wieder Freude bereitet, sondern durch diese habe sie auch ihren inneren Frieden gefunden. "Der Prozess des Fotografierens ist ein Prozess, den man alleine tätig. Also zumindest so, wie ich fotografiere", erklärte Jürgens. Promis & Stars Alphaville-Frontmann Marian Gold: So steht es um das Ende der Band "Vielleicht ist es auch ein bisschen egozentrisch, aber ich liebe es, wenn ich über Phasen mit niemandem reden muss, niemanden fragen muss, wie er irgendetwas findet, sondern alles alleine entscheide. Dann bin ich total frei."

Jenny Jürgen über ihre Werke: "Ich will nicht polarisieren!"

Noch bis zum 3. Juni können Jenny Jürgens Werke in "Livia Lisboa Fotokunst Galerie" betrachtet, aber auch erworben werden. © Madita Eggers/TAG24 Ihre Werke entstehen meist spontan, aus dem Moment heraus. Manchmal geht es so schnell, dass die Künstlerin keine Zeit mehr hat, ihre Kamera zu holen, sondern das Handy zückt. "Meine Bilder sind eine Mischung aus allen möglichen Sachen. Ich will nicht polarisieren, ich bin ja eher die Harmonie-Tante. Ich möchte eigentlich nur, dass meine Bilder den Weg zu den Leuten nach Hause finden und diese sagen 'Hier gucke ich gerne hin' oder 'Das beruhigt mich'." Sie habe aber nicht den Anspruch, dass alle ihre Werke gut finden. Dennoch war es für die 56-Jährige ein großer Schritt, ihre Bilder auszustellen. Promis & Stars Arnold Schwarzenegger gesteht größten Fehler: "Werde damit bis zum Rest meines Lebens leben müssen" "Man ist wieder in einer Prüfsituation, aber anders, als wenn die Prüfsituation der eigene Körper oder die eigene Stimme wie bei der Schauspielerei ist", erklärte Jürgens. "Insofern ist es viel weniger stressig für mich, weil ich hier auch sage, das ist Geschmacksache. Ich finde meine Bilder schön, aber wenn einer sagt 'Das würde ich mir nicht aufhängen', bin ich nicht beleidigt", so die Künstlerin. "Aber wenn jetzt einer sagt 'Du bist hässlich', wie das bei Schauspielern heutzutage im Internet leider der Fall ist, gebe ich zu, dass mich das kränken würde."

Jenny Jürgens konnte mit Papa Udo Jürgens nicht mehr über Fotografie sprechen

Jenny Jürgens zusammen mit ihrem Mann David Carreras, der sie bei ihrem Vorhaben, eine eigene Ausstellung, mit seinen "ehrlichen und lieben" Worten immer unterstützt hat. © Madita Eggers/TAG24 Auch wenn sich Jenny Jürgens erst jetzt intensiver ihrer Leidenschaft gewidmet hat, begleitet sie die Fotografie durch ihre Mutter und Fotografin Panja Jürgens (83) schon ihr Leben lang. In ihrer Art zu fotografieren sieht die 56-Jährige auch Parallelen: "Wir haben auch neulich drüber gesprochen. Diese Detailverliebtheit oder der Drang, sich plötzlich zu bücken, um einen Stein aufzuheben und Dinge genau zu beobachten, da sehe ich auf jeden Fall Ähnlichkeiten." Ihr Vater, Udo Jürgens, kann den neuen Lebensabschnitt seiner Tochter leider nicht mehr miterleben. Über Fotografie hätten die beiden nie gesprochen, dennoch: "Ich denke, er wäre schon stolz auf mich, auch darüber, dass wir alle immer unser Ding machen", sagte Jürgens. Generell war der Abend auch ein Zeichen für den Zusammenhalt innerhalb der Jürgens-Familie. Ehemann David Carreras sowie Schwester Sonja (57) und ihr Bruder John Jürgens (59) waren vor Ort, um ihre Schwester zu unterstützen.

