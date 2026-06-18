18.06.2026 12:32 Weltberühmter TV-Star an "aggressivem" Krebs erkrankt: "Einige Behandlungen sind schiefgelaufen"

In der neusten Doppel-Folge seiner Prime-Serie "Clarkson's Farm" nun der Schock: Ex-"Top Gear"-Star Jeremy Clarkson ist an "aggressivem" Krebs erkrankt!

Von Niklas Perband

Chadlington (Vereinigtes Königreich) - Auto-Fans auf der ganzen Welt kennen ihn als "Top Gear"-Moderator, doch inzwischen ist Jeremy Clarkson (66) unter die Landwirte gegangen - auch im TV. In der neuesten Doppelfolge seiner Prime-Serie "Clarkson's Farm" nun der Schock: Der beliebte Brite berichtet, an "aggressivem" Krebs erkrankt zu sein!

Jeremy Clarkson (66) machte seine Krebserkrankung in seiner Prime-Video-Serie öffentlich. © IMAGO / NurPhoto Am Mittwoch hatte sich der 66-Jährige per Instagram bei seinen mehr als 10 Millionen Followern gemeldet. In einem Video sprach er davon, dass es "düstere Neuigkeiten" bezüglich "Clarkson's Farm" gebe. Eigentlich sei die Bauernhof-Sendung immer charmant und fröhlich, doch die beiden letzten Folgen der 5. Staffel seien ganz anders: "Sie sind schwer anzusehen." In Folge 7 wurde klar, was der weltbekannte Moderator damit meinte. Im Gespräch mit seinen Hof-Mitarbeitern Kaleb Cooper und Charlie Ireland rückt der tieftraurig dreinblickende Clarkson mit der schockierenden Nachricht heraus: "Ich habe Krebs." Promis & Stars Sie holten Mama Carmen aus dem Alkoholsumpf: Das hält Frauke Ludowig von Shania und Davina Geiss Während die beiden Männer ihn konsterniert anstarren, fügt der 66-Jährige hinzu: "Wo, das geht niemanden etwas an. Ich weiß es seit Mai." Der Krebs sei aggressiv, aber noch sehr früh festgestellt worden.

Auf Instagram hatte Jeremy Clarkson zwei "sehr schwierige" Folgen "Clarkson's Farm" angekündigt

"Top Gear"-Star erschüttert Fans: "Einige Behandlungen sind schiefgelaufen"