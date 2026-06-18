Weltberühmter TV-Star an "aggressivem" Krebs erkrankt: "Einige Behandlungen sind schiefgelaufen"
Chadlington (Vereinigtes Königreich) - Auto-Fans auf der ganzen Welt kennen ihn als "Top Gear"-Moderator, doch inzwischen ist Jeremy Clarkson (66) unter die Landwirte gegangen - auch im TV. In der neuesten Doppelfolge seiner Prime-Serie "Clarkson's Farm" nun der Schock: Der beliebte Brite berichtet, an "aggressivem" Krebs erkrankt zu sein!
Am Mittwoch hatte sich der 66-Jährige per Instagram bei seinen mehr als 10 Millionen Followern gemeldet. In einem Video sprach er davon, dass es "düstere Neuigkeiten" bezüglich "Clarkson's Farm" gebe.
Eigentlich sei die Bauernhof-Sendung immer charmant und fröhlich, doch die beiden letzten Folgen der 5. Staffel seien ganz anders: "Sie sind schwer anzusehen." In Folge 7 wurde klar, was der weltbekannte Moderator damit meinte.
Im Gespräch mit seinen Hof-Mitarbeitern Kaleb Cooper und Charlie Ireland rückt der tieftraurig dreinblickende Clarkson mit der schockierenden Nachricht heraus: "Ich habe Krebs."
Während die beiden Männer ihn konsterniert anstarren, fügt der 66-Jährige hinzu: "Wo, das geht niemanden etwas an. Ich weiß es seit Mai." Der Krebs sei aggressiv, aber noch sehr früh festgestellt worden.
Auf Instagram hatte Jeremy Clarkson zwei "sehr schwierige" Folgen "Clarkson's Farm" angekündigt
"Top Gear"-Star erschüttert Fans: "Einige Behandlungen sind schiefgelaufen"
In wenigen Wochen sei eine Operation nötig. Clarkson hält sich nicht allzu lange mit dem Gesundheitsschock auf, sondern beginnt sofort, Cooper und Ireland die Pläne für seine "Diddly Squat"-Farm in dem Dörfchen Chadlington zu erläutern. "Ich verspreche, dass es mir wieder gut gehen wird."
Doch ganz so reibungslos wie erhofft läuft der Eingriff nicht. Am Ende von Folge 8 meldet sich der TV-Star aus einem Krankenhausbett: "Einige Behandlungen sind schiefgelaufen, sagen wir es mal so. Ich werde eine Weile hier sein."
Zum Abschluss der Staffel richtet er intensive Worte an die Zuschauer: "Wenn das alles erfolgreich ist, sehen wir uns in der sechsten Staffel wieder. Wenn nicht, dann nicht. Macht es gut."
Mit seiner sympathischen Art wurde Clarkson nicht nur Auto-Enthusiasten auf der ganzen Welt durch sie Sendung "Top Gear" (2002 bis 2015, 2021) und dem inoffiziellen Nachfolger "The Grand Tour" (2016 bis 2024) bekannt. Seit 2021 läuft bei Prime Video darüber hinaus seine Bauernhof-Sendung "Clarkson's Farm".
Bereits vor rund eineinhalb Jahren musste bei dem Briten eine Not-Operation am Herzen durchgeführt werden.
Titelfoto: IMAGO / NurPhoto