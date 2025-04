"Konnte mein linkes Auge mit dem rechten sehen": Jeremy Renner spricht über Horror-Unfall

Jeremy Renner (54) wurde am Neujahrstag 2023 von einem Schneepflug überrollt. © Screenshot/Instagram/jeremyrenner

Am Neujahrstag 2023 wurde der "Marvel"-Star von einem Schneepflug überfahren, als er seinen damals 27-jährigen Neffen vor diesem retten wollte.

Wie Page Six berichtete, veröffentlichte der 54-Jährige am heutigen Dienstag sein Buch "My Next Breath: Die Geschichte meines Überlebens".

Darin beschreibt er den Horror-Unfall, als die rund 6350 Kilogramm schwere Maschine mit sechs Rädern über ihn rollte.

"Ich hörte alle Knochen knacken: Schädel, Kiefer, Wangenknochen, Backenzähne, Wadenbein, Schienbein, Lunge, Augenhöhlen, Schädeldecke, Becken, Elle, Beine, Arme, Haut - knack, knirsch, knack, quetsch", so Renner.

Zudem gab er an, dass sein "Herz auf 18 Schläge pro Minute abgesackt war" und man bei diesem Wert "im Grunde tot ist". Insgesamt 30 Knochenbrüche, darunter 14 gebrochene Rippen, erlitt der "Hawkeye"-Darsteller.

Er beschrieb das Gefühl kurz nach dem Unfall als "nicht vollständig da". Denn durch die Brüche und einen kollabierten Brustkorb wurde eine Lunge so stark zusammengedrückt, dass er kaum noch Luft bekam.