Jesse Eisenberg spendet Niere an einen Fremden: "Habe einfach so viel Blut in mir"
USA - Schauspieler Jesse Eisenberg (42), bekannt aus "The Social Network" und "Zombieland", wird noch in diesem Jahr einem Fremden eine Niere spenden - für ihn eine ganz natürliche Entscheidung.
In der NBC-Show "Today" verriet er am Donnerstag, dass die Idee nach einer Blutspende-Aktion der Sendung entstanden sei.
"Ich habe einfach so viel Blut in mir - ich spende wirklich gerne, auch wenn ich nicht genau weiß, warum", scherzte er. Aus dem Blutspende-Enthusiasmus wurde schließlich mehr.
"Ich spende tatsächlich in sechs Wochen meine Niere. Wirklich", sagte er. "Ich wurde vom Spendenfieber gepackt - ich liebe es."
Eisenberg wird Mitte Dezember eine altruistische Nierenspende durchführen - das heißt, das Organ geht an eine unbekannte Person, die medizinisch für das Organ in Frage kommt.
"Es ist im Grunde risikofrei und wird so dringend gebraucht", erklärte der Schauspieler. "Ich hoffe, mehr Menschen erkennen, dass das selbstverständlich sein kann."
Jesse Eisenberg will Niere spenden: "Es ist für meine Familie völlig risikofrei"
Dank des Familiengutschein-Programms der National Kidney Foundation hätte seine Familie im Ernstfall Vorrang auf der Warteliste. "So ist es auch für meine Familie völlig risikofrei", betonte Eisenberg, der mit seiner Frau einen achtjährigen Sohn namens Banner hat.
Laut dem Krankenhaus Mayo Clinic, welches den Eingriff durchführen wird, können die meisten Nierenspender bereits zwei bis vier Wochen nach der Operation wieder ihren normalen Alltag aufnehmen.
Titelfoto: Richard Shotwell/Invision/dpa