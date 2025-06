Jessie J mit emotionaler Nachricht: Sängerin macht Krebsdiagnose öffentlich

Los Angeles (USA) - Mit einem emotionalen Video wendete sich Sängerin Jessie J (37) an ihre Follower und Fans und verkündete ihnen schweren Herzens, dass sie an Brustkrebs erkrankt ist.

In ihrem Video berichtete Sängerin Jessie J (37) von ihrer Diagnose. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/jessiejs Profilbild jessiej

Schon der Beginn des Clips, den sie in der Nacht zum Mittwoch auf Instagram postete, zeigt, dass es ihr nicht leichtfällt, das Thema anzuschneiden.

Doch nach langem Hin und Her entschied sich die "Price Tag"-Sängerin, ihre Diagnose mit der Öffentlichkeit zu teilen.

Vor wenigen Wochen, besser gesagt kurz bevor ihr neuer Song "No Secrets" herauskam, wurde bei Jessie J Brustkrebs diagnostiziert. Doch sofort macht sie in dem Video deutlich, dass der Krebs in einem frühen Stadium entdeckt wurde. "Ich hebe das Wort 'früh' hervor. Krebs ist in jeder Form schlimm, aber ich halte mich an dem Wort 'früh' fest", so die 37-Jährige.

Durch den gesamten Clip versucht die zweifache Mama, positiv zu bleiben, doch das falle ihr nicht immer leicht. Aufgrund ihres prall gefüllten Terminkalenders und einem riesigen Berg Arbeit hätte Jessie J noch gar keine Zeit gehabt, die Diagnose zu verarbeiten.

Aber mit der Unterstützung ihrer Fans und der Liebe ihrer engsten Angehörigen hoffe sie, Kraft zu schöpfen.