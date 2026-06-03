Jetzt ist es raus! "Let's Dance"-Star und Influencerin machen Liebe öffentlich
Köln - Jetzt ist alles offiziell! Mit einem romantischen Video haben zwei verliebte Turteltauben aus dem Netz ihre Beziehung der Öffentlichkeit verraten.
Über Monate hinweg wurde gemunkelt, spekuliert und auf jedes Detail geachtet - jetzt ist alles klar!
Denn: "Let's Dance"-Star Willi Banner (31) und Influencerin Kim Schiele (26) sind offiziell ein Paar!
Das - und andere zuckersüße Details rund um ihr Kennenlernen - haben die beiden jüngst auf Instagram verraten.
"Ich war so aufgeregt und freue mich so sehr, unser Glück endlich mit allen zu teilen! Hab richtig auf den Tag hingefiebert. Jetzt können wir auch endlich unseren Alltag zeigen", klärt die Krankenschwester in dem Clip auf.
Tatsächlich habe sich alles zunächst im Netz abgespielt, stellt die 26-Jährige klar. "Wir sind uns gegenseitig gefolgt und haben dann Nummern ausgetauscht."
Spätestens bei einem zufälligen Besuch in der Nähe ihres neuen Freundes hat es dann richtig gefunkt. "Ich dachte mir, hier in der Nähe wohnt doch Willi. Da bietet es sich ja schon an mal einen Kaffee trinken zu gehen", schwärmt Kim.
Instagram-Video beendet wochenlange Gerüchte
Erst Mitte März nahmen die Liebes-Gerüchte schließlich Fahrt auf, weil "Schwester Kim" den 31-Jährigen am Rande von "Let's Dance" besucht und ihn aus dem Publikum heraus angefeuert hatte.
"Ich wünsche wirklich jedem Menschen, einmal dieses Gefühl zu erleben, das ich bei Willi habe. Das Schönste ist, dass er nicht nur mein Partner, sondern auch mein bester Freund ist. Alles macht mit ihm mehr Spaß, alles fühlt sich leichter an und ich möchte gar nichts mehr ohne ihn erleben."
Schon bald braucht Willi ganz viel Fürsorge von seiner neuen Freundin. Denn wie der 31-Jährige schon bei "Let's Dance" angekündigt hatte, muss er sich demnächst einer zweiten Finger-OP unterziehen.
"Mein Finger ist nicht so verheilt wie geplant, jetzt brauche ich noch eine zweite OP." Bereits vor der abgedrehten "Let's Dance"-Staffel hatte sich der Profisportler seinen kleinen Finger verlängern lassen.
Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa