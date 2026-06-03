Liebes-Aus nach 17 Jahren! Thomas Müller und seine Lisa haben sich getrennt
München/Vancouver - Ehe-Aus nach 17 Jahren! Die sportliche Karriere lässt Thomas Müller (36) aktuell in Kanada und den USA ausklingen, seine Frau Lisa (36) ist allerdings nicht mit über den großen Teich gezogen. Was bei einigen Fans bereits vor Monaten für Verwunderung sorgte, war offenbar nur ein trauriger Vorbote. Inzwischen soll sich das einstige Traumpaar nämlich getrennt haben.
Das berichtet die "Bild". Demnach soll der gemeinsame Medienanwalt der beiden das Liebes-Aus in einer Mitteilung bestätigt haben.
"Das Paar hat sich einvernehmlich vor einiger Zeit getrennt. Weitere Erklärungen werden nicht abgegeben. Ich bitte, die Privatsphäre meiner Mandanten zu respektieren und von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen", hieß es darin.
Lisa und Thomas Müller haben sich bereits 2009 im Alter von nur 19 Jahren das Jawort gegeben und galten anschließend in der sonst so schnelllebigen und skandalösen Münchner Schickeria des FC Bayern als absolutes Vorzeige-Traumpaar.
Während der Stürmer viele Titel mit dem deutschen Rekordmeister sammelte und sich 2014 zum Weltmeister kürte, schlug seine Gattin eine Karriere als erfolgreiche Dressurreiterin ein.
Das Paar trennte sich räumlich bereits vor einiger Zeit
Seit seinem Aus beim FC Bayern spielt Thomas Müller bei den Vancouver Whitecaps. Frau Lisa kümmert sich in Bayern um das Gestüt Gut Wettlkam. Doch bereits im Juli sagte der Fußballer seinem ruhigen Landleben Servus und bezog eine Zweitwohnung im Münchner Gärtnerplatzviertel. Ob es zu diesem Zeitpunkt bereits im Hause Müller kriselte?
Noch im Februar sagte Lisa auf einer Wahlkampfveranstaltung mit der CSU-Politikerin Melanie Huml: "Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, dass wir auf zwei Kontinenten weiterarbeiten." Für beide kam nie infrage, "dass wir unser Gestüt für ein Jahr alleine lassen." Zudem verriet sie damals, dass sie anfangs versucht habe, sich gegen den Stempel als Spielerfrau zu wehren. Sie habe betont: "Ich bin mehr, ich kann reiten." Inzwischen sei ihr das jedoch egal.
Das vergangene Weihnachtsfest verbrachten Thomas und Lisa allerdings noch gemeinsam und posteten nach längerer Pause wieder einen fröhlichen Schnappschuss auf Instagram. "Christmas time is family time", schrieb der 36-Jährige zu dem Foto, das ihn und seine Noch-Ehefrau gemeinsam in einem Pferdestall zeigte.
Titelfoto: Felix Hörhager/dpa