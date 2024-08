Jetzt reicht es! "Sommerhaus"-Gewinnerin Samira Yavuz schießt gegen Internet-Hater

In ihrer Instagram-Story hat Samira Yavuz (30) ihrer Wut auf manche Follower freien Lauf gelassen. © Bildmontage: Instagram/samirayasminleila (Screenshots)

Stein des Anstoßes ist eine Nachricht, die Samira per Instagram erreicht hat. Darin wird die 30-Jährige dafür kritisiert, dass sie sich mit ihrem Leben als junge Mutter manchmal überfordert fühlt. Der Tenor: Serkan (31) und Samira hätten als Influencer sehr viel Zeit und würden den ganzen Tag zu Hause mit ihren Kindern verbringen können. Klagen seien da nicht angebracht.

Das will die "Sommerhaus"-Gewinnerin so allerdings nicht stehen lassen. "Solche Nachrichten finde ich einfach nur frech und die greifen mich irgendwie persönlich an", meint Samira nun in ihrer Instagram-Story.

Insbesondere, dass viele Menschen ihr Leben und ihren Job als Influencerin nicht als echte Arbeit wahrnehmen würden, stört die 30-Jährige extrem. Immerhin würde sie weitaus mehr als nur 40 Stunden pro Woche arbeiten - trotz zwei Kindern und dem Haushalt, den sie nebenbei schmeißt.

"Auch wir haben Dinge, die wir für unseren Job erledigen müssen", beteuert Samira. Ganz so wie auch in einem normalen Job. Einzig der Tagesablauf ist ein anderer.