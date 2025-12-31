Kennedy-Enkelin Tatiana Schlossberg mit nur 35 Jahren gestorben
USA - Sie litt an einer aggressiven Form von Blutkrebs, hatte keine Aussicht auf Heilung. Nun ist Kennedy-Enkelin Tatiana Schlossberg im Alter von 35 Jahren verstorben.
Wie die JFK Foundation auf ihren Social-Media-Kanälen mitteilte, starb die junge US-Amerikanerin am Dienstag im Beisein ihrer Familie.
Vonseiten der Angehörigen hieß es: "Unsere wunderschöne Tatiana ist heute Morgen verstorben. Sie wird immer in unseren Herzen bleiben." Unterzeichnet wurde der Beitrag von der Großfamilie der 35-Jährigen.
Erst vor einem Monat hatte Tatiana in einem bewegenden Essay mitgeteilt, dass sie nicht mehr lange zu leben habe. Die erschütternde Diagnose: Akute myeloische Leukämie.
"Ich konnte nicht glauben, dass die Ärzte über mich sprachen", schrieb die junge Frau über die Schock-Nachricht, die eine Chemotherapie und eine Knochenmarktransplantation erforderlich machte. "Ich fühlte mich bis zu diesem Moment nicht krank. Ich war eigentlich eine der gesündesten Personen überhaupt."
Tatiana und ihr Ehemann George Moran hatten im Jahr 2017 geheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter.
Tatiana schrieb auch darüber, wie sie während ihrer monatelangen medizinischen Behandlungen von ihren Eltern, ihrer älteren Schwester Rose und ihrem jüngeren Bruder Jack unterstützt wurde.
Rose war sogar als Stammzellspenderin geeignet und spendete für Tatianas erste Transfusion. "Mein Bruder war nur zur Hälfte geeignet, aber er fragte trotzdem jeden Arzt, ob eine halbe Übereinstimmung vielleicht besser sei, nur für den Fall."
"Meine Familie hat mir während meiner Leiden unerschütterlich die Hand gehalten und versucht, ihren Schmerz und ihre Traurigkeit nicht zu zeigen, um mich davor zu schützen. Das war ein großes Geschenk, auch wenn ich ihren Schmerz jeden Tag spürte", hielt die 35-Jährige in ihrem Essay fest.
Die zweifache Mutter und Journalistin ist die Tochter des Designers Edwin Schlossberg und der Diplomatin Caroline Kennedy. Sie ist die Enkelin von John F. Kennedy, dem 35. Präsidenten der Vereinigten Staaten, der am 22. November 1963 bei einem Attentat in Dallas ermordet wurde.
Titelfoto: X/DougWahl1, Instagram/jfklibraryfdn