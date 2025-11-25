Enkelin (35) von Ex-Präsident John F. Kennedy leidet an Krebs im Endstadium
USA - "Es ist ein Kampf mit meinem eigenen Blut": Tatiana Schlossberg (35), die Enkelin des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy (†46), hat bekannt gegeben, dass bei ihr eine aggressive Form von Krebs diagnostiziert wurde.
Die 35-Jährige teilte die traurige Nachricht in einem Essay mit, das am Samstag - dem 62. Jahrestag der Ermordung ihres Großvaters - in der Zeitschrift The New Yorker veröffentlicht wurde.
Laut Schlossbergs Essay wurde bei ihr kurz nach der Geburt ihrer Tochter im Mai 2024 akute myeloische Leukämie diagnostiziert.
Da sie stets einen gesunden Lebensstil mit Laufen, Skifahren und Schwimmen gepflegt habe, sei sie von der unerwarteten Diagnose völlig erschüttert gewesen.
Trotz Behandlung, einschließlich Chemotherapie und Knochenmarktransplantation, hätten ihr die Ärzte gesagt, dass die Prognose nicht gut aussehe. "Ich habe vielleicht noch ein Jahr lang zu leben", so Schlossberg.
Die zweifache Mutter und Journalistin ist die Tochter des Designers Edwin Schlossberg und der Diplomatin Caroline Kennedy. Sie ist die Enkelin von John F. Kennedy, dem 35. Präsidenten der Vereinigten Staaten, der am 22. November 1963 bei einem Attentat in Dallas ermordet wurde.
JFK-Enkelin spricht über unheilbare Krebsdiagnose und rügt US-Minister Kennedy
"Mein ganzes Leben lang habe ich versucht, eine gute Schülerin, eine gute Schwester und eine gute Tochter zu sein, meine Mutter zu beschützen und sie niemals zu verärgern oder wütend zu machen", schrieb Schlossberg. "Jetzt habe ich ihrem Leben, dem Leben unserer Familie, eine neue Tragödie hinzugefügt, und ich kann nichts tun, um das zu verhindern."
Die 35-Jährige gilt als ausgesprochene Gegnerin der Position ihres Verwandten Robert F. Kennedy Jr. (71), der als US-Gesundheitsminister in das Kabinett von Präsident Donald Trump (79) berufen wurde. In ihrem Essay brachte Schlossberg ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass ihr Cousin zweiten Grades für dieses Amt bestätigt wurde, während sie selbst gegen den Krebs zu kämpfen hat.
"Ich sah von meinem Krankenhausbett aus zu, wie Bobby entgegen jeder Logik und jedem gesunden Menschenverstand für das Amt bestätigt wurde, obwohl er nie in der Medizin, im Gesundheitswesen oder in der Regierung gearbeitet hat", schrieb die Kennedy-Enkelin. "Plötzlich fühlte sich das Gesundheitssystem, auf das ich mich verlassen hatte, angespannt und wackelig an."
Anfang des Monats gab ihr Bruder Jack Schlossberg (32) bekannt, dass er plant, für den Kongress in New York zu kandidieren. Er teilte den Aufsatz seiner Schwester online mit dem Kommentar: "Das Leben ist kurz - lass es krachen."
Titelfoto: ANGELA WEISS / AFP, X/DougWahl1