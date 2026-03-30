Erneutes Betrugs-Drama um Jimi Blue Ochsenknecht? Ex-Freundin fordert mehrere Tausend Euro
Berlin - Wieder Ärger vor Gericht für Jimi Blue Ochsenknecht (34): Seine Ex Laura-Marie Geissler (27) soll Anzeige gegen ihn wegen Betrugsverdachts erstattet haben.
Die Rennfahrerin soll im Juli 2023 ihrem damaligen Freund ein Darlehen in Höhe von 20.000 Euro gegeben haben, wie BILD berichtet.
Bisher habe Jimi Blue offenbar nur nach mehrfacher Aufforderung und unter Druck 8000 Euro zurückgezahlt. Somit blieben noch 12.000 Euro offen. Nun habe Laura-Marie Anzeige wegen Betrugsverdachts erstattet.
Auf eine Anfrage von TAG24 haben sich beide bislang nicht geäußert.
Ein Experte für Strafrecht weist jedoch darauf hin: "Für einen Betrug braucht es Zahlungsunfähigkeit oder Zahlungsunwilligkeit." In diesem Fall könne man somit nicht hundertprozentig behaupten, dass der Schauspieler das Geld nicht vollständig habe zurückzahlen wollen.
Jimi Blue Ochsenknecht und Laura-Marie Geissler waren fast drei Jahre lang ein Paar. Im Spätsommer 2024 trennten sie sich. Sie zog nach der Trennung nach Los Angeles.
Es ist nicht Jimi Blue Ochsenknechts erster Strafbefehl
Zuletzt wurde im März 2026 ein Strafbefehl am Amtsgericht München gegen Jimi Blue erlassen.
Am 28. März 2022 soll er in Graz das Restaurant "Miss Cho" sowie die Cocktailbar "Katze Katze" besucht haben. Nach Speisen und Getränken habe er die Lokale verlassen, ohne die Rechnung zu begleichen.
Zunächst legte Jimi Blue Einspruch ein, zog diesen jedoch kurz vor der geplanten Verhandlung am 2. März wieder zurück. Damit ist der Strafbefehl jetzt rechtskräftig.
Der 34-Jährige muss nun 80 Tagessätze in einer "mittleren zweistelligen" Höhe zahlen.
Zuvor stand der Schauspieler im August 2025 wegen Betrugs vor dem Landesgericht Innsbruck (Österreich), nachdem er eine Hotelrechnung von fast 14.000 Euro nicht bezahlt hatte. Auch in diesem Fall wurde der Sohn von Uwe (70) und Natascha Ochsenknecht (61) zu einer Geldbuße in Höhe von 18.000 Euro verurteilt.
Titelfoto: Stefanie Schumacher/Sky/dpa