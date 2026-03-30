Erneutes Betrugs-Drama um Jimi Blue Ochsenknecht? Ex-Freundin fordert mehrere Tausend Euro

Berlin - Wieder Ärger vor Gericht für Jimi Blue Ochsenknecht (34): Seine Ex Laura-Marie Geissler (27) soll Anzeige gegen ihn wegen Betrugsverdachts erstattet haben.

Jimi Blue Ochsenknecht (34) und Laura-Marie Geissler (27) führten drei Jahre lang eine Beziehung. © Stefanie Schumacher/Sky/dpa

Die Rennfahrerin soll im Juli 2023 ihrem damaligen Freund ein Darlehen in Höhe von 20.000 Euro gegeben haben, wie BILD berichtet.

Bisher habe Jimi Blue offenbar nur nach mehrfacher Aufforderung und unter Druck 8000 Euro zurückgezahlt. Somit blieben noch 12.000 Euro offen. Nun habe Laura-Marie Anzeige wegen Betrugsverdachts erstattet.

Auf eine Anfrage von TAG24 haben sich beide bislang nicht geäußert.

Ein Experte für Strafrecht weist jedoch darauf hin: "Für einen Betrug braucht es Zahlungsunfähigkeit oder Zahlungsunwilligkeit." In diesem Fall könne man somit nicht hundertprozentig behaupten, dass der Schauspieler das Geld nicht vollständig habe zurückzahlen wollen.

Jimi Blue Ochsenknecht und Laura-Marie Geissler waren fast drei Jahre lang ein Paar. Im Spätsommer 2024 trennten sie sich. Sie zog nach der Trennung nach Los Angeles.