Jimi Blue Ochsenknecht: Mit dieser Ex-GNTM Kandidatin soll er jetzt zusammen sein

Berlin - Das Liebesleben von Jimi Blue Ochsenknecht (34) sorgt aktuell für Gesprächsstoff. Seine neue Partnerin soll eine ehemalige Kandidatin von "Germany's Next Topmodel" sein.

Jimi Blue Ochsenknecht (34) soll wieder vergeben sein. © Malin Wunderlich/dpa

Auslöser der Spekulationen ist eine Instagram-Story des Schauspielers, in dem er eine bislang nicht näher bekannte Frau umarmt. Dazu schrieb er: "Eifersucht verwandelt Schutz in Zerstörung" - ein Satz, der im Kontext der öffentlichen Auseinandersetzungen mit Yeliz Koc (32) für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt.

Schnell rückte auch die Identität der Frau in den Fokus. Laut einem Bericht der "Bild" soll es sich um Model Diana Owtschinnikow bzw. Baidas handeln, die kein unbeschriebenes Blatt ist.

Demnach war sie 2012 als Kandidatin bei "Germany's Next Topmodel" zu sehen, verließ die Show jedoch vorzeitig aus familiären Gründen. Sara Kulka (35), die an derselben GNTM-Staffel teilnahm, bestätigte auf Instagram, dass es sich bei der Frau auf dem Bild um Diana handelt und ließ im gleichen Atemzug kein gutes Haar an dieser.

Ob es sich bei der Frau an Ochsenknechts Seite tatsächlich um dessen neue Freundin handelt, ist indes noch nicht bestätigt. Offizielle Aussagen von Jimi Blue oder Diana stehen noch aus.

Yeliz Koc erklärte, Jimis neue Partnerin sei der Grund, dass der "Wilde Kerle"-Star inzwischen wieder aufgehört habe, sich um die gemeinsame Tochter Snow zu kümmern.