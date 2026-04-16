16.04.2026 10:11 Natascha Ochsenknecht räumt im Schulden-Streit um Jimi auf: "Jeder Idiot kommt aus irgendeinem Loch"

Jimi Blue Ochsenknecht (34) soll immer noch Schulden haben. Jetzt äußert sich Mama Natascha (61) dazu und findet dabei unmissverständliche Worte.

Von Laura Voigt

Berlin/München - Jimi Blue Ochsenknecht (34) soll immer noch Schulden haben. Doch wie viel Wahrheit steckt dahinter? Jetzt äußert sich Mama Natascha (61) dazu und findet dabei unmissverständliche Worte.

Natascha Ochsenknecht (61) weiß: Ihr Sohn Jimi Blue (31) hat keine Schulden mehr. © Peter Kneffel/dpa Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass seine Ex Laura-Marie Geissler (27) Anzeige gegen ihn wegen Betrugsverdachts erstattet haben soll. Auch zuvor gab es einige Strafbefehle. "Jimi tut mir so leid, weil jeder Idiot aus irgendeinem Loch kommt und behauptet, er habe noch offene Rechnungen bei ihm – dabei hat er diese seit Dezember schon bezahlt", betont Natascha gegenüber BUNTE. Was sie am meisten nerve, seien Videos auf TikTok, in denen irgendwelche Mädchen behaupteten, er habe etwas nicht bezahlt. Roland Kaiser Nur eine Stadt in Sachsen dabei: Roland Kaiser 2027 auf großer Deutschland-Tour "Da denke ich mir nur: 'Haltet doch einfach mal eure Klappe. Ihr macht das nur für die Klicks.' Jimi zieht halt Aufmerksamkeit – und das nutzen sie aus", so die TV-Bekanntheit. Doch Jimi arbeite sehr hart und sei auf dem richtigen Weg, wie sie weiter erklärte.

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