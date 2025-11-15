Jimi Blue über seine Vaterrolle: "Beim Abendessen gibt’s klare Regeln"
Berlin/Hannover - Nach Jahren des Chaos zeigt sich Jimi Blue Ochsenknecht (33) verändert und vor allem verliebt in sein Kind Snow. Nun spricht er erstmals über seine Vaterrolle.
Seit Jimi nicht mehr mit Laura Marie-Geissler (27) zusammen ist, herrscht kein Funkstille mehr zwischen ihm und seiner Exfreundin Yeliz Koc (32). Das bedeutet vor allem eins: Papa Jimi kann wieder regelmäßig Zeit mit seiner Tochter Snow verbringen.
Das neue Familienleben fühle sich "sehr gut" an, stellt der Schauspieler gegenüber BILD klar. Er fühle sich total wohl und sei innerlich noch ein bisschen Kind, vor allem, wenn er mit Snow spiele.
"Ich lerne jeden Tag als Vater dazu. Ich bin strukturierter, setze andere Prioritäten", so der 33-Jährige.
Seit er Yeliz wieder regelmäßig in Hannover besuche, helfe er, wo er kann. "Ich bringe Pakete zur Post, fahre zum Wertstoffhof, mache ein bisschen Haushalt", erklärt der "Wilde Kerle"-Star.
Für ihn sei es selbstverständlich, dass Yeliz entlastet wird. Sie habe schließlich mehrere Jahre alles alleine gemacht. "Beim Abendessen gibt’s aber klare Regeln: kein Spielen, kein Handy – auch für mich!", berichtet Jimi.
Jimi Blue ordnet sein Leben neu
Jeden Spaß, den er mache, würde die Vierjährige tagelang wiederholen. "Da muss ich mich ein bisschen bremsen, aber grundsätzlich bin ich für jeden Spaß zu haben", gibt er zu.
Auch finanziell laufe es mittlerweile besser. "Ich bin auf einem guten Weg, aber ich habe meine innere Ruhe noch nicht gefunden. Das braucht Zeit", so der TV-Star.
Jimi habe ein gutes Team mit einem Steuerberater und einem Anwalt. Es sei noch nicht alles perfekt, aber er wisse, was er zutun hat.
In Österreich wurde Jimi Blue aus dem Gefängnis entlassen, musste dafür jedoch eine Geldstrafe von 18.000 Euro zahlen. Hintergrund war eine unbezahlte Hotelrechnung über 14.000 Euro.
"Ein paar Raten sind auch schon überwiesen. Ich habe insgesamt ein halbes Jahr Zeit", erklärt der Sohn von Natascha Ochsenknecht.
Titelfoto: Peter Kneffel/dpa