Jimi Blue über seine Vaterrolle: "Beim Abendessen gibt’s klare Regeln"

Berlin/Hannover - Nach Jahren des Chaos zeigt sich Jimi Blue Ochsenknecht (33) verändert und vor allem verliebt in sein Kind Snow. Nun spricht er erstmals über seine Vaterrolle.

Die Tochter von Jimi Blue Ochsenknecht (33) und Yeliz Koc (32) kam im Oktober 2021 zur Welt. © Screenshot: yelizkoc

Seit Jimi nicht mehr mit Laura Marie-Geissler (27) zusammen ist, herrscht kein Funkstille mehr zwischen ihm und seiner Exfreundin Yeliz Koc (32). Das bedeutet vor allem eins: Papa Jimi kann wieder regelmäßig Zeit mit seiner Tochter Snow verbringen.

Das neue Familienleben fühle sich "sehr gut" an, stellt der Schauspieler gegenüber BILD klar. Er fühle sich total wohl und sei innerlich noch ein bisschen Kind, vor allem, wenn er mit Snow spiele.

"Ich lerne jeden Tag als Vater dazu. Ich bin strukturierter, setze andere Prioritäten", so der 33-Jährige.

Seit er Yeliz wieder regelmäßig in Hannover besuche, helfe er, wo er kann. "Ich bringe Pakete zur Post, fahre zum Wertstoffhof, mache ein bisschen Haushalt", erklärt der "Wilde Kerle"-Star.

Für ihn sei es selbstverständlich, dass Yeliz entlastet wird. Sie habe schließlich mehrere Jahre alles alleine gemacht. "Beim Abendessen gibt’s aber klare Regeln: kein Spielen, kein Handy – auch für mich!", berichtet Jimi.