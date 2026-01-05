Judith Rakers krempelt ihr Leben um: "Mit 50 will ich echt sein"
Hamburg/Rügen - Besser spät als nie! Die ehemalige "Tagesschau"-Sprecherin Judith Rakers (49) kannte in jungen Jahren keine Pause, dies hat sich kurz vor ihrem 50. Geburtstag geändert.
Am 6. Januar ist es so weit: Rakers wird 50! Statt zurückzuschauen, blickt sie viel lieber nach vorne. Denn mittlerweile hat sich in ihrem Leben vieles verändert. "Früher wollte ich alles perfekt machen, heute reicht mir mein Bestes", gestand sie der Bild. "Und das ist völlig okay."
Diese Erkenntnis sei allerdings erst mit den Jahren gekommen. "Ich musste erst älter werden, um mir zu erlauben, unperfekt zu sein. Das ist vielleicht die schönste Errungenschaft des Älterwerdens", sagte die Noch-49-Jährige.
Entsprechend sei Unvollkommenheit für sie kein Makel mehr. Dies spiegelt Rakers auch in ihren Kinderbüchern wieder: "Ich liebe es, wenn die Tiere in meinen Geschichten nicht perfekt sind, mit Brüchen, kleinen Macken und Stärken. So ist das echte Leben."
Mit 20 Jahren wollte sie noch perfekt sein, "mit 50 will ich echt sein", erklärte sie. Ihr Umzug nach Rügen tat sein Übriges. "Ich gönne mir heute, etwas nicht zu können. Das wäre früher undenkbar gewesen", gab sie zu. "Ich bin entspannter geworden. Mein Leben darf Ecken haben, genau wie ich."
So verbringt Judith Rakers ihren 50. Geburtstag
Was aber viele nicht wissen: Aus der Nachrichtensprecherin ist eine vielseitige Frau geworden. "Viele glauben, ich stehe nur am Beet und pflücke Blumen, aber ich moderiere immer noch eine Talkshow, Reisereportagen, habe einen wöchentlichen Podcast, schreibe Bücher, entwickle Spiele und leite ein kleines Unternehmen, das nachhaltige Gartenartikel entwickelt", zählte Rakers auf. "Es ist noch immer eine 50-Stunden-Woche."
Nur, dass eben der innere Druck weg ist. "Ich bin gerne produktiv, aber ich will kein Hamsterrad mehr." Die 49-Jährige gönnt sich auch gerne mal eine Pause.
"Ich lerne gerade, dass Wochenenden und Nächte wirklich zum Ausruhen da sind." Selbst Urlaube empfindet sie als etwas Besonders. "Zweieinhalb Wochen Urlaub, das ist für mich wie ein kleines Wunder."
Und was macht Rakers an ihrem 50. Geburtstag? Den will sie in Südafrika verbringen. Es gibt durchaus schlechtere Plätze.
Titelfoto: Sina Schuldt/dpa