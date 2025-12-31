TV-Star und Ex-Camper rechnet mit Dschungel-Cast ab: "RTL hat kein Geld mehr"

Köln - Laut einem Medienbericht stehen bereits alle prominenten Teilnehmer des nächsten Dschungelcamps fest. Ein Ex-Camper kann mit den kolportierten Namen jedoch nur wenig anfangen und ätzt gegen RTL .

Sam Dylan (40, mittlere Reihe: 2.v.r.) nahm 2025 an der beliebten RTL-Trash-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" teil. (Archivfoto) © Boris Breuer/RTL/dpa

Bislang hat der Kölner Privatsender nur zwei Kandidaten offiziell verkündet, die ab dem 23. Januar nach Australien reisen, um ihr Bett mit Spinnen und Ameisen zu teilen: Reality-TV-Star Umut Tekin (28) und Ex-Model Mirja du Mont (49).

Laut "Bild" sollen aber auch noch Samira Yavuz, Simone Ballack, Gil Ofarim, Eva Benetatou, Hardy Krüger jr., Hubert Fella, Stephen Dürr, Patrick Romer, Ariel Hediger sowie Nicole Belstler-Boettcher dabei sein.

Für Ex-Camper Sam Dylan - bekanntermaßen ein Freund schonungslos offener Worte - ist der Cast, sofern er denn zutreffen sollte, nur schwer zu ertragen. "Ich habe manchmal das Gefühl, RTL hat kein Geld mehr", so sein vernichtendes Urteil.

Vor allem die mögliche Teilnahme von "Bauer sucht Frau"-Star Patrick Romer stößt dem 40-Jährigen übel auf, wie er im Interview mit dem "OK"-Magazin klarstellt. "Grade bei dem Bauern, da weiß ich nicht, aus welcher Versenkung man den geholt hat", so Dylan.