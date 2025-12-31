TV-Star und Ex-Camper rechnet mit Dschungel-Cast ab: "RTL hat kein Geld mehr"
Köln - Laut einem Medienbericht stehen bereits alle prominenten Teilnehmer des nächsten Dschungelcamps fest. Ein Ex-Camper kann mit den kolportierten Namen jedoch nur wenig anfangen und ätzt gegen RTL.
Bislang hat der Kölner Privatsender nur zwei Kandidaten offiziell verkündet, die ab dem 23. Januar nach Australien reisen, um ihr Bett mit Spinnen und Ameisen zu teilen: Reality-TV-Star Umut Tekin (28) und Ex-Model Mirja du Mont (49).
Laut "Bild" sollen aber auch noch Samira Yavuz, Simone Ballack, Gil Ofarim, Eva Benetatou, Hardy Krüger jr., Hubert Fella, Stephen Dürr, Patrick Romer, Ariel Hediger sowie Nicole Belstler-Boettcher dabei sein.
Für Ex-Camper Sam Dylan - bekanntermaßen ein Freund schonungslos offener Worte - ist der Cast, sofern er denn zutreffen sollte, nur schwer zu ertragen. "Ich habe manchmal das Gefühl, RTL hat kein Geld mehr", so sein vernichtendes Urteil.
Vor allem die mögliche Teilnahme von "Bauer sucht Frau"-Star Patrick Romer stößt dem 40-Jährigen übel auf, wie er im Interview mit dem "OK"-Magazin klarstellt. "Grade bei dem Bauern, da weiß ich nicht, aus welcher Versenkung man den geholt hat", so Dylan.
Bei Teilnahme von Gil Ofarim: Fans wollen Dschungelcamp boykottieren
In der Erfolgssendung von Inka Bause (57) wurde Romer vor fünf Jahren mit Zuschriften überschüttet und lernte Antonia Hemmer (25) kennen. Doch dann fuhr der 30-Jährige sein junges Glück quasi vor den Augen der Öffentlichkeit vor die Wand.
Gemeinsam mit seiner Freundin ging der Landwirt 2022 beim "Sommerhaus der Stars" an den Start und blaffte seine Partnerin an, wo es nur ging. Nach diesem skandalträchtigen Auftritt wurde es tatsächlich sehr still um ihn.
Ebenfalls keine gute Meinung hat Dylan von Ofarim. Über den Sänger sagt der Reality-TV-Star abfällig: "Gil Ofarim, der jetzt noch mal seine ganze Story auspacken muss, wird wahrscheinlich am Lagerfeuer heulen, wie pleite er jetzt geworden ist durch seine Lüge."
Hintergrund sind die falschen Antisemitismusvorwürfe, die der Musiker 2021 in einem Instagram-Video erhoben hatte und die er 2023 vor Gericht als unwahr eingeräumt hatte.
Viele Fans der RTL-Show kündigen in sozialen Netzwerken bereits lautstark einen Boykott an, sollte der 43-Jährige tatsächlich im Januar am "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus"-Lagerfeuer sitzen.
Titelfoto: Boris Breuer/RTL/dpa