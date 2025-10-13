So viel muss Jimi Blue Ochsenknecht wirklich blechen: "Das tut schon weh"

Berlin - Derzeit sitzt Jimi Blue Ochsenknecht (33) im TV-Knast. Es hätte auch ein richtiges Gefängnis sein können. Im August entging der Wilde-Kerle-Star den schwedischen Gardinen, stattdessen verurteilte ihn das Gericht in Innsbruck aufgrund der nicht bezahlten Hotelrechnung zu einer Geldstrafe von 18.000 Euro .

Das Gericht verurteilte Jimi Blue Ochsenknecht (33) im August zu einer Geldstrafe. © Expa/Johann Groder/APA/dpa, Peter Kneffel/dpa

Ein glimpfliches Urteil. Im schlimmsten Fall hätte ihn bis zu drei Jahre Gefängnis gedroht. "Ich war mit dem Urteil sehr zufrieden", verrät der Ochsenknecht-Spross im Staffelfinale von "Diese Ochsenknechts".

Auch wenn er vergleichsweise glimpflich davongekommen ist, war der gesamte Prozess finanziell gesehen deutlich teurer, wie der Schauspieler verriet: "Wenn ich jetzt alles hochrechne - Strafe, dann die Anwaltskosten. Das Ganze kostet mich 60.000 bis 70.000 Euro. Das tut schon weh, muss es aber auch. So habe ich es jetzt auch gelernt."

Sein Fazit: "Es war ein sehr teurer Geburtstag. Das hätte man sich auch alles sparen können."

Der mittlerweile 33-Jährige hatte Ende 2021 seinen 30. Geburtstag über mehrere Tage im Vier-Sterne-Hotel "Sonne" in Tirol gefeiert. Die Rechnung von circa 14.000 Euro beglich er allerdings nicht. Auch nicht nach einem Gerichtsurteil.