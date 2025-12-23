Mit beiden Ex-Frauen? So verbringt Oliver Pocher die Weihnachtstage
Köln - Oliver Pocher (47) ist aktuell wieder in aller Munde: Grund ist sein Streit mit Christian Wolf (30). Aber ob der Kölner Comedian auch über die Weihnachtsfeiertage die Zeit für die verbale Auseinandersetzung hat? Schließlich hat er die Hütte voll.
"Ich feiere Weihnachten gemeinsam mit Sandy und ihrem Freund Alex bei mir zu Hause mit insgesamt zehn Kindern", verrät der "Schwarz und Weiß"-Interpret im Gespräch mit "BILD".
Mit Alex ist der Partner von Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (42), Alexander Weber (42) gemeint. Während Oli selbst fünf Kinder (drei mit Sandy und zwei mit Amira Aly [33]) dabei hat, bringt die 42-Jährige noch zwei Kinder aus ihrer zweiten Ehe mit. Zudem kommen auch die drei Sprösslinge ihres Freundes dazu.
Beinahe wäre die Patchwork-Weihnachtsparty noch größer gewesen, doch seine zweite Ex-Frau habe kein Interesse gehabt. "Amira habe ich ebenfalls eine Einladung ausgesprochen. Sie hat aber abgelehnt", gibt der gebürtige Hannoveraner preis.
"Ich freue mich auf ruhige Tage mit meinen Liebsten, gutes Essen und ein bisschen Zeit zum Durchatmen", macht die ProSieben-Moderatorin klar.
Amira Aly verbringt Weihnachten nur mit ihren beiden Söhnen
Somit gibt es kein gemeinsames Weihnachtsfest mit Oliver und den Kindern - und auch nicht mit Christian Düren (35)!
Zwischen der gebürtigen Österreicherin und ihrem Partner soll es seit einigen Wochen kriseln. Sogar von einem Liebes-Aus ist die Rede! Amira soll sich von Christian getrennt haben, nachdem sie rund zwei Jahre zusammen gewesen sind.
Zu allem Überfluss haben auch ihre Verwandten in diesem Jahr andere Pläne. Während Bruder Hima (34) in die englische Hauptstadt London fliegt, muss ihre Mutter arbeiten und kann deshalb erst zu einem späteren Zeitpunkt dazustoßen.
Auch ihr Stiefvater habe keine Zeit: "Er fliegt nach Amerika und besucht dort seine Familie."
Ein herber Schlag ins Gesicht, für den bekennenden X-Mas-Fan Amira, die sich erst kürzlich zu ihren Vorlieben an Weihnachten geäußert hat.
