Joachim Llambi legt Tanzschuhe beiseite: Hier versucht sich der "Let's Dance"-Juror jetzt

Köln - Joachim Llambi (61), bekannt als " Let's Dance "-Juror mit strengem Blick auf Eleganz und Körperhaltung, überrascht mit einer weniger bekannten Leidenschaft: Er kann sich auch für sehr harte Schläge begeistern.

Joachim Llambi (61) gilt als der Knallhart-Juror bei "Let's Dance". © Rolf Vennenbernd/dpa

Llambi hat sich der Kampfsportart Mixed Martial Arts (MMA) zugewandt, bei der es ziemlich ruppig zugehen kann. Er bezeichnet sich selbst als Fan.

"Ich bin früher schon gerne zum Boxen gegangen – als Henry Maske, Rocchigiani, Axel Schulz und die Klitschkos geboxt haben. Aber seit einigen Jahren finde ich es nicht mehr so interessant", sagte der Moderator der Deutschen Presse-Agentur. MMA-Kämpfe hätten bei ihm diesen Platz eingenommen.

Bei Mixed Martial Arts, besonders populär in den USA, werden verschiedene Disziplinen miteinander vereint. Kämpfer nutzen unter anderem Elemente aus dem Boxen, Kickboxen und Ringen.

Anders als etwa beim Wrestling sind die Duelle nicht gestellt. Im Gegenteil: Es kam es schon vor, dass Blut floss oder Kombattanten bewusstlos wurden.

Llambi kann sich noch gut an seinen ersten MMA-Kampf erinnern. "Ich dachte: Mein Gott, die hauen sich aber ganz schön auf die Glocke. Und ich fragte mich auch: Wo sind die Regeln?", sagte er. Das sei aber schon eine Weile her.