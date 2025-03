Influencerin erhebt schwere Vorwürfe gegen US-Komiker: "Ja, er hat mich vergewaltigt"

TV-Star Joe Gatto (48) sieht sich schweren Missbrauchsvorwürfen ausgesetzt. © TikTok/joozyb

In einer Reihe von Videos, die die junge Frau auf ihrem TikTok-Kanal "joozyb" veröffentlichte, erzählt sie von ihrem Erlebnis mit dem 48-Jährigen.

"Ich wurde von Joe Gatto sexuell angegriffen. Ich war betrunken, was auch immer, und er hat mir all diese Sachen geschrieben. Und es fing an, ein bisschen komisch zu werden, weißt du", sagt die Influencerin, die damals 19 Jahre alt war, in einem Clip.

Sie habe den bekannten Improvisationskomiker im Herbst 2023 auf Instagram angeschrieben und ihn um zwei Freikarten für seine Comedy-Show gebeten, nachdem sie sich kurz zuvor in einem Restaurant zufällig kennengelernt hatten.

Gatto meldete sich daraufhin zurück und schenkte ihr tatsächlich zwei Karten. Nach der Show machte die TikTokerin ein Foto mit ihm und es kam zu weiterem Kontakt via WhatsApp.

Hier fiel der Influencerin bereits auf, dass Gatto selbstlöschende Nachrichten aktiviert hatte - womöglich, damit seine Flirtversuche später nicht mehr aufzufinden seien.

Danach wurde sie von dem Komiker und Schauspieler in ein Hotel eingeladen. Der Aufenthalt sollte für sie jedoch zum Albtraum werden, wie sie gegenüber People berichtete.