Joe Laschet mit klarer Haltung: Joggingshosen an Flughäfen sind für ihn respektlos
Von Jonas-Erik Schmidt
Köln - In den Osterferien fliegen viele Menschen in den Urlaub – doch die Kleiderwahl sorgt bei manchen für Ärger: Mode-Influencer Joe Laschet (37) hält das Tragen von Jogginghosen an Flughäfen für respektlos.
"Es hat sich in den letzten Jahren immer mehr bestätigt: Wenn ich am Flughafen bin, sehe ich Leute in wirklich alten Pyjamahosen mit einem Nackenkissen um den Hals oder in Jogginghosen rumlaufen", erklärt der 37-Jährige gegenüber der Deutschen Presse-Agentur in Köln.
Ergänzend schiebt der Sohn des früheren CDU-Bundesvorsitzenden Armin Laschet (65) noch hinterher: "Da denke ich mir: Hör mal, das ist nicht euer Schlafzimmer, das ist ein Flughafen."
Natürlich sei es freies Land und jeder könne sich kleiden, wie er möchte, betonte Laschet. "Aber ich habe das Gefühl, dass da eine Schluffheit entstanden ist – gerade bei vielen Deutschen", sagte er. "Dass es völlig egal sei, wie man sich kleidet, Hauptsache bequem."
Aus seiner Sicht sei diese Einstellung aber respektlos gegenüber anderen Reisenden und auch gegenüber dem Flughafenpersonal, das ja teilweise Krawatte oder High Heels trage. "Da muss nicht der 50-jährige Herr im Gang sitzen mit alter Jogginghose, Fußball-Trikot und Halbsandalen."
Seine Beobachtung zu den Jogginghosen hat er kürzlich schon in den sozialen Netzwerken geteilt - und gemerkt, dass das Thema offenbar die Gemüter bewegt.
"Du Modefuzzi hast mir gar nichts zu sagen"
"Die eine Seite hat gesagt: 'Ich kleide mich, wie ich will, du Modefuzzi hast mir gar nichts zu sagen'. Auf der anderen Seite gab es aber auch ganz viel Zuspruch von Menschen, die ebenfalls finden, dass es an Flughäfen immer schlimmer wird", berichtete er.
Das Argument, dass es an gemütlichen Alternativen zur Jogginghose fehle, lässt er dabei nicht gelten. "Dafür gibt es die sogenannte Loungewear. Es gibt wirklich schöne, klassische Hosen aus dehnbarem Jerseystoff mit Gummibund." Man könne sich zugleich elegant und komfortabel kleiden.
Laschet selbst reist nach eigenen Angaben stets im Anzug - das sei für ihn tatsächlich "das bequemste Kleidungsstück".
"Ein gut geschnittener Anzug aus hochwertiger Wolle passt sich an und fühlt sich weich auf der Haut an. Das ist wahnsinnig bequem", so der Mode-Influencer.
Beim Fliegen trage er sogar meist Krawatte. Warum? "Weil Reisen für mich eine besondere Gelegenheit, eine 'Okkasion', ist. Ich mag das Feeling am Flughafen und dieses kosmopolitische Gefühl, wenn man unterwegs ist und auf andere Reisende trifft."
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa