Büchner-Tochter über Männer: "Angebote sind auf jeden Fall da"

Vor wenigen Monaten hat Joelina ihrer Wahlheimat Mallorca den Rücken gekehrt und ist inzwischen wieder nach Deutschland gezogen. Derzeit wohnt sie in der Millionenstadt Hamburg, wo sie auch seit zwei Monaten als Flugbegleiterin arbeitet.

Wie die 25-Jährige gegenüber RTL verrät, habe sie sich bereits in ihrem neuen Zuhause eingelebt und schon viele neue Menschen kennengelernt.

Was männliche Bekanntschaften betrifft, könne Joelina nicht klagen: "Ich sag's mal so, ich kann mich nicht beschweren. Angebote sind auf jeden Fall da. Die Frage ist dann natürlich, was man draus macht ..."

Vor rund anderthalb Jahren gab die Hobby-Influencerin zu, noch nie in festen Händen gewesen zu sein. Um der Liebe auf die Sprünge zu helfen, hatte sie sich damals bei einer Dating-App angemeldet.

Darüber, ob Joelina immer noch auf gewissen Plattformen unterwegs ist, verliert sie kein Wort. Über potenzielle Flirts mit Fluggästen sagt sie Folgendes: "Ich habe bislang noch nicht mit einem Passagier geflirtet, aber man weiß ja nie, was in der Zukunft passieren kann."