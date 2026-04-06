Heute vor 100 Jahren: Dieser Flug markierte den Beginn der Lufthansa-Geschichte

Am 6. April 1926 startete der erste Linienflug der Deutschen Luft Hansa von Berlin nach Zürich. ➤ Fakten, Flugzeugtyp & historische Einordnung.

Von Aline Neißner

Heute vor 100 Jahren, am 6. April 1926, startete der erste Linienflug der Deutschen Luft Hansa AG. Die Strecke von Berlin nach Zürich markierte den Beginn des deutschen Linienluftverkehrs unter dem Namen Luft Hansa - und den historischen Ursprung der heutigen Lufthansa. Historische Ereignisse und Jubiläen gibt es hier: heute vor ... Jahren.

Eine Fokker-Grulich F.II der Luft Hansa zwischen 1926 und 1930. © Wikimedia Commons/Swissair/CC BY-SA 4.0 Der allererste Linienflug der späteren Lufthansa geht auf die Gründung der Deutschen Luft Hansa AG (DLH) zurück. Das Unternehmen entstand am 6. Januar 1926 aus dem Zusammenschluss von Deutscher Aero Lloyd AG und Junkers Luftverkehr AG. Nur drei Monate später, am 6. April 1926, begann der planmäßige Flugbetrieb unter dem Namen "Luft Hansa". Ausgangspunkt des Erstlingsfluges war der Flughafen Tempelhof in Berlin. Über Halle, Erfurt und Stuttgart ging es nach Zürich-Dübendorf. Bereits im darauffolgenden Jahr besaß die Luft Hansa ein beachtliches Streckennetz, sowohl innerdeutsch als auch international. Beispielsweise wurden Flüge von München bis nach Venedig und von Berlin bis nach Oslo angeboten. Heute vor ... Jahren Heute vor 70 Jahren: So entstand der deutsche Auslandsgeheimdienst Das Luft Hansa-Logo vereint Elemente beider Vorgänger: Der legendäre Kranich stammt von der Deutschen Aero Lloyd, die Farben Blau und Gelb von Junkers.

Schon gewusst? Von Beginn an war die Luft Hansa auch von militärischen Interessen geprägt. Während der Zeit des Nationalsozialismus war das Unternehmen eng mit dem NS-Regime verbunden: Es lieferte Maschinen, bildete Piloten aus und setzte im Zweiten Weltkrieg Tausende Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter ein. Diese Verstrickungen sind heute Teil der historischen Aufarbeitung.

Eingesetzte Flugzeuge

Bei ihrer Gründung am 6. Januar 1926 verfügte die Deutsche Luft Hansa AG über 162 Flugzeuge, die überwiegend aus dem Ersten Weltkrieg stammten und mittlerweile veraltet waren. Es kamen aber auch andere Maschinen zum Einsatz, unter anderem die Junkers F 13. Das Ganzmetallflugzeug, erstmals 1919 eingeführt, bot eine geschlossene Passagierkabine und zählte zu den technisch fortschrittlichsten Verkehrsflugzeugen seiner Zeit. Der erste Linienflug am 6. April erfolgte mit einem Fokker-Grulich-Hochdecker, der lediglich für vier Passagiere Platz bot. Während sich diese in einer geschlossenen Kabine befanden, saß der Pilot noch im Freien.