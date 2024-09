Mross-Tochter zieht mit Bikini-Bild alle Blicke auf sich

Biograd na Moru (Kroatien) - Was wohl Papa Stefan Mross (48) dazu sagen würde? Seine älteste Tochter Johanna Mross (22) hat sich auf Instagram von ihrer freizügigen Seite gezeigt!

Mross' Tochter Johanna (22, M) mit Mama Stefanie Hertel (45, l.) und Stiefpapa Lanny Lanner (49). © Jörg Carstensen/dpa

Die 22-Jährige ist derzeit mit ihrer Freundin im Urlaubsparadies Kroatien unterwegs. Das verraten mehrere Schnappschüsse, welche sie kürzlich auf Instagram gepostet hat.

Zumindest anfangs schien das Wetter nicht gut mitzuspielen, wie Johanna in einem Beitrag erwähnt.

"Kalte Urlaubsgrüße... Früher hätte man vielleicht sogar eine Postkarte geschrieben", schreibt die Tochter von Stefan Mross und Stefanie Hertel (45) unter ein Bild, auf dem sie in einer malerischen Gasse im kroatischen Urlaubsörtchen Biograd na Moru unterwegs ist.

Anscheinend zeigte sich die Sonne dann aber doch noch, denn nur einen Tag später postete die Blondine ein ziemlich freizügiges Foto. Mit einem königsblauen Bikini sitzt Johanna am Pool und lässt sich die Sonnenstrahlen auf die Haut scheinen.

Bei ihren mehr als 8422 Followern kommt der Schnappschuss mehr als gut an. So kommentiert ein Fan "Ein mega tolles Bild". Wie lange sich die junge Frau in Kroatien aufhalten wird, verriet sie allerdings nicht.

Doch die Bilder zeigen: Den Urlaub genießt sie jede Sekunde.