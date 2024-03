Johannes Oerding meldet sich aus Musik-Pause bei seinen Fans: "Falten werden immer tiefer"

Hamburg - Johannes Oerding (42) gönnt sich zurzeit eine Arbeitspause. Am Mittwoch meldete er sich in seiner Instagram-Story mit einem kurzen Lebenszeichen bei seinen Fans und Followern.

"Die Akkus werden immer voller und die Falten werden immer tiefer, sehe ich gerade. Die Zeit, bis wieder was musikalisch passiert, wird auf jeden Fall immer kürzer", so Oerding in seiner Story.

Die Idee für eine Pause schlummerte schon etwa zwei Jahre in dem 42-Jährigen. "Und jetzt zieh ich's durch!", so Oerding. "Ich hoffe nur, dass die Leute mich nicht vergessen."

Als Special Guest wird Peter Maffay (74) für einen Abend in das Tauschkonzert eintauchen. © RTL / Boris Breuer

Bald starte "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" in die nächste Staffel. Anschließend gehe es weiter. "Es ist ja nicht so, dass ich hier rumsitze und mir keine Gedanken darüber mache, was passiert, wenn ich wieder da bin!"

Was da genau noch im Busch verborgen liegt, behielt der Sänger vorerst für sich. Nur so viel: "Freut euch auf vieles, was da kommt und in Planung ist."

Mit einem Luftkuss verabschiedete er sich dann von seinen Fans zurück in den Urlaub.

"Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" startet am 23. April mit neuen Folgen auf VOX. Mit dabei sind neben Gastgeber Johannes Oerding: "Juli"-Frontfrau Eva Briegel (45), Joy Denalane (50), Eko Fresh (40), "Broilers"-Frontmann Sammy Amara (45), Emilio (27) und Tim Bendzko (38).