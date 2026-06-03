Johannes Oerding plagen Zweifel: "Angst, vergessen zu werden"
Hamburg - Musiker Johannes Oerding (44) nahm kein Blatt vor den Mund und sprach über die Gründe seiner Auszeit und darüber, was ihn wirklich glücklich macht.
Im Interview mit RTL sprach der Wahlhamburger über seine Unsicherheiten während seiner Auszeit vom Rampenlicht: "Am Anfang habe ich gedacht: Oh Gott, oh Gott, was ist, wenn die Leute mich da draußen vergessen?", so Oerding ganz ehrlich.
Der "Sing meinen Song"-Host war immer Trubel um seine Person gewohnt: Konzerte, Tourbus, Hotelzimmer und TV-Shows - doch dann zog der Sänger die Reißleine. Er legte ein Sabbatjahr ein, zehn Monate lang ging es für den Künstler um die Welt.
Was für andere wie ein wahr gewordener Traum klingt, ließ den Sänger zunächst an seiner Entscheidung zweifeln.
Doch Oerding habe gespürt, dass er von dieser Routine Abstand brauchte, verriet er gegenüber RTL: "Ich musste mal die Handbremse ziehen und den Kopf neu formatieren."
Gerade die Schnelllebigkeit der Branche beschäftigte ihn immer wieder: Wenn er so lange von der Bildfläche verschwunden bleibt, würden überhaupt noch Menschen zu seinen Konzerten kommen?
Oerding findet, Einsamkeit beginnt im Hotelzimmer
Dass sein neues Album "Hotel" melancholische Töne anschlägt, ist demnach kein Zufall und auch der Name sei Programm. Denn für Oerding steht der Titel sinnbildlich für sein Leben als Musiker.
Gerade die leisen Momente nach den Konzerten beschrieb der Singer-Songwriter, denn während draußen noch der Applaus zu hören sei, beginne im Hotelzimmer die Einsamkeit: "Dann geht irgendwann auch die Tür zu von deinem Zimmer und du bist alleine da", so der Sänger.
Auf die Frage, was einen berühmten Musiker wie Oerding glücklich mache, antwortete der 44-Jährige erstaunlich bodenständig: ausschlafen, Sonne, Fußball schauen, Pizza essen, einen Aperol oder Bier mit Freunden trinken und zum Abschluss des Tages eine Serie schauen.
"Ein guter Tag ist für mich einfach ein bisschen Freizeit und zu Hause sein", erklärte der Musiker. Letztendlich sind es eben doch immer die kleinen Dinge im Leben.
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa