Johannes Oerding plagen Zweifel: "Angst, vergessen zu werden"

Hamburg - Musiker Johannes Oerding (44) nahm kein Blatt vor den Mund und sprach über die Gründe seiner Auszeit und darüber, was ihn wirklich glücklich macht.

Johannes Oerding (44) fragte sich während seiner Auszeit, ob die Leute ihn vergessen würden. (Archivfoto) © Hendrik Schmidt/dpa

Im Interview mit RTL sprach der Wahlhamburger über seine Unsicherheiten während seiner Auszeit vom Rampenlicht: "Am Anfang habe ich gedacht: Oh Gott, oh Gott, was ist, wenn die Leute mich da draußen vergessen?", so Oerding ganz ehrlich.

Der "Sing meinen Song"-Host war immer Trubel um seine Person gewohnt: Konzerte, Tourbus, Hotelzimmer und TV-Shows - doch dann zog der Sänger die Reißleine. Er legte ein Sabbatjahr ein, zehn Monate lang ging es für den Künstler um die Welt.

Was für andere wie ein wahr gewordener Traum klingt, ließ den Sänger zunächst an seiner Entscheidung zweifeln.

Doch Oerding habe gespürt, dass er von dieser Routine Abstand brauchte, verriet er gegenüber RTL: "Ich musste mal die Handbremse ziehen und den Kopf neu formatieren."

Gerade die Schnelllebigkeit der Branche beschäftigte ihn immer wieder: Wenn er so lange von der Bildfläche verschwunden bleibt, würden überhaupt noch Menschen zu seinen Konzerten kommen?