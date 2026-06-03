"Sing meinen Song": Mark Forster macht Lena rührende Liebeserklärung

Kapstadt - Im Finale der Musikshow "Sing meinen Song" wurde es noch einmal richtig emotional. In der letzten Folge der Staffel standen die Songs von Ina Bredehorn, besser bekannt als Deine Cousine, im Mittelpunkt. Mark Forster (43) sorgte mit seiner Version für eine Überraschung.

Mark Forster (43) sorgte bei "Sing meinen Song" im Finale für einen rührenden Moment. (Archivfoto) © Frank Hammerschmidt/dpa

Der Sänger nahm sich den Song "Bang Bang (Mein Herz schlägt krass für dich)" vor und verwandelte ihn in eine sehr persönliche Liebeserklärung – an seine Frau Lena Meyer-Landrut (35) und seine Familie.

Bereits vor seinem Auftritt kündigte Forster an: "Ich habe den Song geklaut und für eine persönliche Liebeserklärung genutzt."

In einer eigens umgeschriebenen Strophe sang er unter anderem: "Manchmal fühlt sich's an, als hätt' ich mein Herz geteilt. Als wär der Großteil nicht bei mir, sondern bei euch dreien."

Forster und Lena Meyer-Landrut gelten seit Jahren als zurückhaltendes Paar. Dass der Musiker seine Gefühle eher musikalisch als in Interviews ausdrückt, ist bekannt. Bereits in einer früheren "Sing meinen Song"-Folge widmete er einen Song seinem toten Freund.