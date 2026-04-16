Johannes Oerding reagiert bei Konzert auf Plakat und erfüllt Fan großen Traum

Hamburg - Er hat' schon wieder getan: Sänger Johannes Oerding (44) ist dafür bekannt, bei seinen Konzerten gerne mal einzelne Zuschauer in seine Darbietungen zu integrieren - so auch bei seinem Auftritt in Zurich am Mittwoch.

Sänger Johannes Oerding (44) hat bei seinem Konzert in Zürich ein Duell mit einem weiblichen Fan gesungen. © Fotomontage: Instagram/johannesoerding

Auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichte der Musiker am Donnerstag einen Ausschnitt des Konzerts. Bei diesem war er auf ein Fan-Plakat aufmerksam geworden, auf dem es hieß: "Sing mit Pam." Das ließ sich der 44-Jährige nicht zweimal sagen.

Er machte die besagte Pam in der Menge ausfindig und fragte kurzerhand: "Kennst du das Lied 'Märchen aus Hollywood'?" - das Duell mit Sarah Connor (45) ist Teil von Oerdings neuem Album "Hotel", das erst vor Kurzem erschien. Pam bejahte natürlich.

Der Wahl-Hamburger stimmte daraufhin den Refrain des Songs an, ehe er seiner neuen Duett-Partnerin das Mikro hinhielt - und Pam lieferte derart ab, dass der Sänger nicht lang zögerte und sie kurzerhand auf die Bühne holte!

Zusammen gaben sie daraufhin den kompletten Song zum Besten, ehe sich Oerding mit einer dicken Umarmung bei der Hobby-Sängerin bedankte. "Wie mutig war Pam bitte?!", schrieb der Musiker zu dem Konzert-Ausschnitt bei Instagram.