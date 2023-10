"Habe es verdrängt": "Full House"-Star wurde als Kind von Babysitter sexuell missbraucht

Am 24. Oktober erscheint John Stamos' Buch If You Would Have Told Me, in dem er über eine schreckliche Erfahrung spricht: Er wurde als Kind missbraucht.

Von Kim Marie Moser

Los Angeles (Kalifornien/USA) - In wenigen Tagen erscheint John Stamos' Buch "If You Would Have Told Me", in dem er über eine wirklich schreckliche Erfahrung spricht, die er in seiner Kindheit machen musste: Der heute 60-Jährige wurde sexuell von seinem Babysitter missbraucht.

John Stamos (60) wurde in seiner Kindheit Opfer von sexualisierter Gewalt. © FRAZER HARRISON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Wie der "Full House"-Star in einem Interview mit People Anfang der Woche erklärte, hat er dies sein Leben lang verdrängt. "Ich wusste es, ich hatte das immer im Hinterkopf ... Es war immer da, aber ich habe es weggepackt, so wie die Leute das eben tun, richtig?" Erst als er sich entschloss, seine Memoiren niederzuschreiben, sah er sich immer wieder mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Am gestrigen Freitag wandte sich Stamos noch einmal an seine Follower auf Instagram, um das Thema zu besprechen. Promis & Stars Christentum statt Okkultismus: Kat Von D lässt sich Körper schwarz tätowieren "Seit fast 40 Jahren bin ich ein Fürsprecher und Sprecher von Child Help, einer Organisation, die sich leidenschaftlich für die Bekämpfung und Verhinderung von Kindesmissbrauch einsetzt", erklärte er in dem Video. "Das ist mir sehr wichtig. Vielleicht können einige von Euch nachvollziehen, was mir als Kind widerfahren ist. Es war ein beunruhigendes Ereignis mit einem Babysitter." Er hätte damals nicht gewusst, wie er reagieren sollte und ob er mit jemandem über das, was ihm widerfahren war, sprechen sollte. "Es war seltsam. Und ich wusste damals und weiß auch heute, dass ich mich in diesem jungen Alter nicht mit diesen Gefühlen auseinandersetzen sollte. Also habe ich es verdrängt und nie darüber gesprochen." Das hat auch funktioniert - für eine Weile. "Vor etwa fünf Jahren schrieb ich eine Rede, die ich bei einer Kinderhilfsorganisation halten wollte, und als ich anfing zu schreiben, war es plötzlich wieder da. Es überflutete mich mit einer kristallklaren Vision von dem, was damals geschah, und ich war wie ... es war sehr beunruhigend."

Auf Instagram sprach John Stamos noch einmal über die Geschichte hinter seinem Buch

John Stamos: "Wenn meine Geschichte auch nur den drei Menschen geholfen hat"