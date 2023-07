Konzert abgesagt: Johnny Depp bewusstlos im Hotel aufgefunden

Budapest - Eigentlich sollte Johnny Depp (60) mit seiner Band Hollywood Vampires in der vergangenen Woche ein Konzert in Budapest geben. Doch der Gig wurde kurzfristig abgesagt! Mittlerweile wurden auch die dramatischen Gründe dafür bekannt: Der Hollywood-Superstar soll bewusstlos in seinem Hotelzimmer gefunden worden sein.