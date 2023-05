Weltweit auf zwei Stück limitiert: Thüringerin erhält von Johnny Depp signierten Kunstdruck

Hintergrund war eine Charity-Auslosung. Wer vom 4. Oktober bis 31. Dezember 2022 bei der Blutspende in Suhl und deren angeschlossenen Institutionen Blut, Plasma oder Thrombozyten spendete, erhielt automatisch einen Coupon für eine große Auslosung.

Isolde Bolduan (64) aus Hildburghausen bekommt von Andre Rehmer, Marketingreferent des Instituts für Transfusionsmedizin, den von Johnny Depp (59) signierten Kunstdruck überreicht. © Alex Becker

Die anderen Preise sahen wie folgt aus: Für Platz eins gab es einen von Johnny Depp höchstpersönlich getragenen und signierten Hut. Platz drei beinhaltete ein von Depp persönlich unterschriebenes Autogrammfoto - eingerahmt mit Setliste und Gitarrenplektrum seines München-Konzertes mit der leider zu früh verstorbenen Gitarrenlegende Jeff Beck (†78).

Kurios: Alle drei Preise gingen an weibliche Blutspender. Der Hut des Hollywood-Stars kam in den Besitz einer Frau aus Eisenach. Die eingerahmte Autogrammkarte samt Setliste und Gitarrenplektrum ging an eine Blutspenderin aus Ohrdruf.

Musikmanager Becker erklärte zuletzt, dass dies purer Zufall sei und wies darauf hin, dass es auch sehr viele männliche Blutspender gibt.