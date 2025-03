Joko & Klaas senden vom Autohof: Kandidatin gewinnt spontan 100.000 Euro

Joko Winterscheidt (46,l.) und Klaas Heufer-Umlauf (41) feiert den Sieg mit Alina. © Joyn/Julian Mathieu

Die Folge von "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" sendeten die Entertainer am Samstagabend live vom Autohof Bad Rappenau Nord an der A6 in Baden-Württemberg.

Kandidaten konnten spontan vorbeikommen und mitraten. Am Ende wurden 2324 Menschen zwischen den Zapfsäulen gezählt, berichtete der Sender am Sonntag.

Alina kam im Finale als letzte Kandidatin ins Spiel. Sie beantwortete die letzte Frage richtig und durfte die Gewinnsumme von 100.000 Euro mit nach Hause nehmen.

"Meine Schwiegereltern waren bei mir zu Besuch, wir haben gegessen, und ich habe gesagt, ich muss jetzt mit Freundinnen da hin. Und ich habe versprochen, wenn ich hier hochkomme, dann teile ich mit meinen zwei Freundinnen. Und das mache ich", erklärte die glückliche Gewinnerin.