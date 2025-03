Joko und Klaas präsentieren neue Quiz-Show: Jeder kann spontan teilnehmen!

München - Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (41) spielen am Samstag um 20.15 Uhr auf ProSieben um 100.000 Euro. Und jeder kann an der Quiz-Show spontan teilnehmen und gewinnen!

Joko Winterscheidt (46, r.) und Klaas Heufer-Umlauf (41) quizzen am Samstag um 100.000 Euro. © Joyn/Benedikt Müller

Ihr müsst die beiden Entertainer nur finden. Denn Joko und Klaas geben erst kurz vor Showbeginn bekannt, wo sie ihre Quizpulte aufgeschlagen haben.

Die neue Live-Show "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" läuft in den kommenden vier Samstagen in Folge.

Bekannt ist bereits, dass die beiden nicht in Berlin sein werden. Da fand nämlich die Pilotshow in einem Studio statt.

Laut ProSieben werden die Orte "überraschend" und "absurd" sein. "An einem Weinberg am Main oder im Kleingartenverein? Ein Quiz in einem Schwimmbad? Oder auf einem Erlebnispfad?"